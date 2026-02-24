¿Qué pasa con la Selección Nacional de Ruta ante la ausencia de Andrey Amador?

El exciclista Andrey Amador, quien sufrió una aparatosa caída en Playa Bejuco, Parrita, el pasado viernes, fue nombrado director deportivo de la Selección Nacional de Ciclismo de Ruta, que se prepara para competir en el Campeonato Panamericano de la especialidad en Colombia a partir del 15 de marzo.

Amador, quien fue elegido por la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) estuvo al frente del combinado nacional durante un campamento de dos días en Jacó, cuando sufrió precisamente el percance mientras completaban un fondo de 133 kilómetros que se había planificado entre Jacó, Quepos y Jacó.

De momento, el accidente de Andrey y su hospitalización en el Hospital Calderón Guardia tienen en vilo a los integrantes de la representación patria, quienes no han dejado de entrenar y están a la espera de la recuperación de su entrenador o bien de una decisión que tome la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

Daniel Bonilla, capitán de la Selección Nacional en el pasado Panamericano de Chile 2025 y actual integrante del cuadro patrio, comentó que el campamento fue de dos días, pero los entrenamientos continúan. Incluso, este domingo algunos de los seleccionados compitieron en la Copa Roes, en San Carlos.

“El campamento fue importante, pero tras el accidente cada uno de los ciclistas se fue para su casa y continuó con los entrenamientos individuales. Nosotros estamos acostumbrados, porque así trabajamos en los equipos”, explicó Bonilla.

Daniel comentó que el sábado salió a rodar un rato y posteriormente viajó con su equipo a San Carlos para competir en la Copa Roes, donde este domingo ganó la segunda fecha.

El campeón de la Vuelta a Costa Rica 2019 fue seguido por su compañero de selección Gabriel Rojas, del equipo Manza Té La Selva, y por su coequipero del Colono Bikestation, Alejandro Granados.

“La idea de cada uno de los seleccionados es mantenerse activo, ya sea compitiendo o entrenando. Estamos a la espera de saber qué va a pasar, si Andrey se va a incorporar a la Selección o qué decidirá la Federación. De momento seguimos con los entrenamientos para el Panamericano y orando por la salud de Andrey”, añadió Bonilla.