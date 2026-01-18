¿Qué pasa con Kenneth Vargas? Esto reporta Alajuelense

Kenneth Vargas no está disponible en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón en San Isidro de El General.

Liga Deportiva Alajuelense afronta su segundo partido en el Torneo de Clausura 2026 y lo hace de visita contra Pérez Zeledón.

Para este juego en particular, el técnico rojinegro Óscar Ramírez decidió salir al campo de juego con un once estelar conformado por Bayron Mora, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Joel Campbell, Ronaldo Cisneros, Creichel Pérez y Jeison Lucumí.

¿Qué pasa con Kenneth Vargas? La oficina de comunicación de la Liga indicó que el extremo sufrió una lesión muscular en el partido anterior, pero a lo interno del equipo consideran que estará disponible para el próximo miércoles, en la visita de Alajuelense a Cartaginés.

En cuanto a la suplencia, la Liga tiene mucha juventud esta vez.

Alajuelense presenta como opciones de cambio a Daniel Velásquez, Elián Quesada, Santiago van der Putten, Aarón Salazar, Deylan Paz, Isaac Badilla, Deylan Aguilar, Santiago Rosales, Tristán Demetrius y Marcus Brown.

