¿Qué pasa con el VAR al jugarse tres partidos simultáneos?

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El VAR estará presente este domingo en los tres partidos que se jugarán de forma simultánea, en el cierre de la fase regular del Torneo de Clausura 2026.

La jornada 18 del Torneo de Clausura 2026 amerita una logística un tanto diferente que no solo implica la toma de decisiones para las televisoras, en vista de que este domingo 26 de abril, a las 4 p. m., habrá tres partidos simultáneos.

Liberia vs. Alajuelense se verá por Canal 6; Guadalupe vs. Cartaginés pasará por FUTV y Puntarenas vs. Saprissa se transmitirá por Tigo Sports.

Pero, ¿qué pasa con el VAR? No existe ningún inconveniente, ya que la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol) cuenta con el equipo suficiente para que se realicen inclusive hasta cuatro partidos de manera simultánea, como ocurrió hace un año.

La Fedefútbol cuenta con dos salas VOR normales y amplias, que están adaptadas para que en caso de ser necesario, se transformen incluso en cuatro que operen al mismo tiempo.

Esos espacios se encuentran acondicionados y para este domingo la herramienta tecnológica estará en los juegos determinantes, donde se conocerán las posiciones finales de Saprissa y Liberia en la tabla.

Con eso se va a definir quién abre y quién cierra la semifinal de local. Además, este domingo también se esclarecerá en definitiva el nombre del último clasificado: ¿Cartaginés o Alajuelense?

Cada sala VOR cuenta con la presencia de un árbitro VAR, el AVAR y el operador técnico.

También se podría operar el VAR desde el propio estadio. Sin embargo, en esta ocasión, todos los encargados trabajarán desde las salas que se encuentran en el Complejo de la Fedefútbol, en San Rafael de Alajuela.

Designaciones arbitrales para los partidos de este domingo

Puntarenas vs. Saprissa

Steven Madrigal al centro, asistido por Félix Quesada y Fabián Baltodano. Cuarto árbitro: Brandon Ortega. VAR: Yazid Monge. AVAR: William Matus.

Liberia vs. Alajuelense

Juan Gabriel Calderón al centro, asistido por Andrés Arrieta y William Chow. Cuarto árbitro: Kevin Ruiz. VAR: Brayan Cruz. AVAR: Rigo Prendas.

Guadalupe vs. Cartaginés

David Gómez al centro, asistido por Luis Granados y Marvin Meza. Cuarto árbitro: Cristopher Ramírez. VAR: Benjamín Pineda. AVAR: Anthony Bravo.