¿Qué necesita Costa Rica para avanzar en el Mundial de Qatar?

La selección de Costa Rica celebró su gol en el Mundial Sub-17 de Qatar. Los nacionales le anotaron a Emiratos Árabes Unidos.

En un partido de vida o muerte, la Selección Sub-17 de Costa Rica vuelve a la cancha en el Mundial de la categoría en Qatar.

Tras dos compromisos disputados —empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos y derrota 1-0 contra Senegal—, la Tricolor se juega el domingo, a las 8:45 a.m., frente a Croacia el boleto a la siguiente ronda. El partido de la “Sele” podrá seguirlo a través de Canal 7.

Pese a que avanzan ocho de los doce mejores terceros, los nacionales solo cuentan con un punto y una diferencia de -1, por lo que depende de otros resultados para buscar el boleto en caso de no salir airosos.

El grupo de Costa Rica se encuentra de la siguiente manera:

Croacia 4 pts Senegal 4 pts Costa Rica 1 pts EAU 1 pts

Para clasificar a la siguiente fase, aparte de los dos mejores por grupo, avanzan los ocho mejores terceros lugares. Ya hay seis selecciones con tres unidades en el tercer puesto; es decir, si los ticos no ganan, pero suman un punto, casi todos los mejores terceros ya estarían definidos.

¿Qué debe hacer Costa Rica para avanzar? Estos son los posibles escenarios:

Costa Rica vence a Croacia: es el escenario ideal y es lo que ocupa la Tricolor, ganar para sumar 4 puntos y esperar la combinación de otros resultados para ver si se mete como uno de los ocho mejores terceros ligares.

Actualmente, Croacia cuenta con +3 en diferencia de gol, Senegal +1, Costa Rica -1 y EAU -3.

Costa Rica empate con Croacia: en este panorama, es casi decirle adiós al Mundial, porque la Selección llegará a dos puntos, y ya hay seis selecciones con tres unidades en el tercer puesto. Es muy complicado que se meta con solo dos unidades.

Costa Rica cae ante Croacia: en este escenario, el conjunto nacional se despide la competencia.

Para este último partido de fase de grupos, Costa Rica recupera una pieza fundamental, el rojinegro Isaac Badilla, quien fue expulsado en el primer partido y fue sancionado con solo un encuentro.