¿Qué mostrará Alajuelense? Vea una alineación con sorpresas y saque conclusiones

Óscar Ramírez tiene algunas variantes en la formación de Liga Deportiva Alajuelense.

Óscar “Macho” Ramírez adelantó desde el miércoles pasado que ante la necesidad, ahora Liga Deportiva Alajuelense, que acaba de fichar a Malcom Pilone, tendría que jugar un poco más a la segura, con el propósito de subir peldaños en la tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2026, después de un arranque malo.

¿Qué plantea el “Macho” para el juego de este sábado contra San Carlos? Estaba latente la posibilidad de que la Liga empezara a recuperar futbolistas.

Recordando que Washington Ortega, Anthony Hernández, Alexis Gamboa, Fernando Piñar, Kenneth Vargas y Rashir Parkins se reportaron como bajas en el último juego, hace tres días.

¿Vuelve alguno de ellos? ¿Habrá cambios en la alineación? Esas preguntas se respondieron apenas Alajuelense entregó la alineación para el choque ante los norteños, cuyas incidencias puede seguir en este artículo.

Alajuelense alinea con Washington Ortega, Deylan Paz, Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Mientras que en la suplencia se encuentran Bayron Mora, Elián Quesada, José Alvarado, Aarón Salazar, Joel Campbell, Isaac Badilla, Deylan Aguilar, Santiago Rosales, Tristán Demetrius y Marcus Brown.

