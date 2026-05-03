¿Qué le pasó a Jafet Soto? Su inesperada reacción ante pregunta sobre Óscar Ramírez y Alajuelense

Jafet Soto estuvo presente en el partido de ida de la seminfinal entre Cartaginés y Herediano, en el Estadio José Rafael 'Fello' Meza, en Cartago.

Jafet Soto tomó la postura de que no es tiempo de polémicas, ni de nada más. A diferencia de otras veces, en esta ocasión, en plena semifinal, está 100% centrado en lo que acontece en su amado Herediano.

Él acudió al juego de ida de la semifinal del Torneo de Clausura 2026, donde el Team ganó el primer round ante Cartaginés (0-1), con un gol de Elías Aguilar.

Ahí, su momento más efusivo fue cuando el 10 de Herediano sacó ese remate de zurda con el que venció a Kevin Briceño.

Culminado el partido, se detuvo un momento en zona mixta para atender a los medios de comunicación, pero otra reacción llamativa fue cuando recibió una consulta específica sobre lo que acontece en Liga Deportiva Alajuelense, tras la eliminación de los rojinegros y la salida de Óscar Ramírez.

Quizás, en otro momento, su respuesta hubiese sido otra, con tintes incendiarios, indirectas, o directas. Pero esta vez no.

¿Qué opina de la salida de Óscar Ramírez? ¿Los jugadores lo desgastaron o se fue por decisión propia? Ante esas preguntas que le formuló un periodista, el rojiamarillo ni siquiera lo pensó dos veces.

“No tengo nada que decir de otro equipo”, respondió Jafet Soto. Y eso fue lo único que pronunció en relación con los rojinegros.

Solo estaba dispuesto a hablar de Herediano y del presente, no de lo que vendrá más adelante.

“Creo que fue un partido como se juega una final, es una final y me parece que de dientes apretados para los dos equipos, sin muchas posibilidades claras para ambos, pero la eficiencia y la eficacia marcó la diferencia”, detalló Jafet Soto.

A pesar de que el Team ahora tiene la ventaja de su lado, no se confía y se declara convencido de que el partido de vuelta, pactado para el sábado 9 de mayo, a las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, será bastante complicado.

“Es un paso nada más y respetamos al rival que tenemos al frente, es un rival de peso, un rival que juega bien y ahora vamos a nuestra casa y tenemos que hacerla respetar como lo hemos hecho”, citó.

También dijo que para el próximo sábado espera un ambiente bonito y sano, donde todos vayan a disfrutar del partido.

“Va a ser duro, estas series son cerradas. Ya estamos en casa, pero es dura, la serie es dura y quedó demostrado en los primeros 90 minutos”, recalcó.

Entre pregunta y pregunta, a Jafet Soto le consultaron qué le pareció la propuesta de José Giacone.

“Si hablara de la parte táctica o de la parte técnica, se lo diría a él, no aquí. Si tuviera algo que decir, se lo diría a él”, respondió.

Jafet Soto insistía en que últimamente, todos los partidos contra Cartaginés ha sido muy parejos; y que en este momento, para él hoy lo más importante es el equipo y los jugadores.

“Me parece que hay un buen plantel, hay un trabajo del cuerpo técnico muy planificado, hay una historia del Herediano fuerte y entonces siento que todas las cosas se unen para que el equipo se vea bien”, apuntó.

Ya Aquil Alí lo había confirmado hace unos días a La Nación, pero en la zona mixta del Estadio José Rafael “Fello” Meza aprovecharon para lanzarle la consulta con la intención de que él también ratificara la llegada a Herediano de Fernando Lesme y Aarón Suárez.

Sin embargo, otra vez respondió de una manera inesperada: “Pregúntele a Aquil, yo no voy a decir nada de los jugadores que llegan o no llegan”.

Hubo una consulta más sobre movimientos y no se salió del guion: “No quiero pecar de concho ni mucho menos, estamos enfocados en esto, ya en el próximo campeonato veremos”, concluyó Jafet Soto.