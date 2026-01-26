¿Qué le dijo Kevin Briceño a la Ultra de Saprissa? El video que captó la picante reacción del portero brumoso

Kevin Briceño defendió el arco de Cartaginés en el partido ante Saprissa y luego tuvo un breve "crucee" con la afición morada.

Saprissa y Cartaginés empataron 0 a 0 este domingo como parte de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 y el arquero brumoso Kevin Briceño fue uno de los grandes protagonistas.

El resultado dejó disgustados a los morados -no han ganado en dos partidos como locales- y felices a los blanquiazules, pues se pusieron de líderes y conservaron su invicto.

Briceño se lució con algunas intervenciones y también sacó la espuela para enfriar el partido en momentos claves, como suelen hacer muchos guardametas. A sus 34 años, es sin duda uno de los líderes del equipo.

Este arquero también tuvo un pasado en el Saprissa, cuyo arco defendió durante seis años, hasta el 2020, cuando pasó a Jicaral y después al Cartaginés.

Sin embargo, al parecer la relación con los aficionados tibaseños no quedó muy bien. Luego del partido de este domingo, y cuando salía de la cancha, Briceño se detuvo unos segundos a “despedirse” de los aficionados de la Ultra en la gradería sur del estadio Ricardo Saprissa.

El arquero iba rumbo al camerino pero cuando estaba justo en la entrada se detuvo con los brazos en alto. Así se aprecia en un video grabado por un aficionado desde la zona este, que compartió en sus redes TD Más.

Briceño se queda hacia la tribuna sur; en un momento se lleva la mano a la oreja, como indicando que “no oía”.

Un compañero llega a llevárselo antes de que el asunto pase a más; antes de retirarse, le dice algo a los aficionados, que no se escucha en medio de la bulla del estadio, pero con gesto desafiante.

Este tipo de intercambios son relativamente normales en el fútbol, aunque ahora quedan más evidenciados por la facilidad para registrar las imágenes. Y es que en un estadio, literalmente hay miles de cámaras grabándolo todo.