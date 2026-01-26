Puro Deporte

¿Qué le dijo Kevin Briceño a la Ultra de Saprissa? El video que captó la picante reacción del portero brumoso

Kevin Briceño dedicó unos momentos a ‘despedirse’ de la afición de Saprissa y quedó en video

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Kevin Briceño defendió el arco de Cartaginés en el partido ante Saprissa y luego tuvo un breve "crucee" con la afición morada.
Kevin Briceño defendió el arco de Cartaginés en el partido ante Saprissa y luego tuvo un breve "crucee" con la afición morada. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kevin BriceñoSaprissaCartaginésUltra
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.