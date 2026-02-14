Puro Deporte

¿Qué hiciste, Ingrid? Luis Paradela y Bancy Hernández se mueren de risa al leer mensajes de amor

Saprissa organizó una dinámica con los jugadores para celebrar el Día de San Valentín

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Sin duda, usted mostrará alguna sonrisa, tal vez una carcajada, pero no se va a quedar serio viendo a los jugadores de Saprissa Luis Javier Paradela y Bancy Hernández leyendo mensajes de amor.—¿Cómo así? —va a decir usted—. ¿De qué se trata? Y Paradela va a responder: “¿Qué hiciste, Ingrid?”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaBancy HernándezLuis Javier Paradela
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.