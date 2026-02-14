¿Qué hiciste, Ingrid? Luis Paradela y Bancy Hernández se mueren de risa al leer mensajes de amor

Sin duda, usted mostrará alguna sonrisa, tal vez una carcajada, pero no se va a quedar serio viendo a los jugadores de Saprissa Luis Javier Paradela y Bancy Hernández leyendo mensajes de amor.—¿Cómo así? —va a decir usted—. ¿De qué se trata? Y Paradela va a responder: “¿Qué hiciste, Ingrid?”.

Bueno, entremos en contexto con el tema, y la recomendación es que vea el video de principio a fin.

Para celebrar el Día de San Valentín, el Deportivo Saprissa organizó en sus redes sociales una dinámica que involucró a Bancy y a Paradela.

Los autores de las tres peores frases ticas para ligar se ganarían una camiseta verde del equipo. Bancy y Paradela elegían a los ganadores, pero lo simpático del tema es que ambos se rieron con los mensajes que llegaron.

Ambos empezaron riéndose y, después, Paradela dijo que llegaron más de 1.500 comentarios y debían escoger tres ganadores.

Bancy leyó el primero, que decía: “Dígame, mi amor, si usted anda con ese mae, Ingrid, ¿qué me está haciendo, bebé? Por lo más sagrado que tengo, yo a usted nunca le fallé”. Ahí Bancy quiso soltar la risa. Paradela sonrió y dijo: “Ese está adolorido, despecho puro”.

Paradela leyó otro que decía: “Una vez estaba en una soda y el muchacho le dijo a mi amiga: con todo respeto, ¿usted le daría vuelta a su marido? Y ella dijo: sí, pero con usted no”.

Nuestro regalo de San Valentín para ustedes 😂💜 pic.twitter.com/eD1eQImvw0 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 14, 2026

Luis Javier volvió a ver a Bancy, quien opinó: “Ese está bien”, y el cubano añadió: “¡La maire!”. Bancy insistió: “Le da vuelta, pero no con él”, y con una risa Paradela añadió: “Pero igual le está dando vuelta”.

Fernanda Solano les escribió que no le importa que Saprissa no gane la 41, que con solo que los dos jugadores le regalen una sonrisa, ella se siente en zona de clasificación. Tanto Bancy como Paradela sonrieron, y Luis Javier indicó: “Esta va ganando”.

Después leyeron un par pasados de tono (¡le va a caer la censura!). “Sean serios, ¿qué comentarios son esos?”, señaló Paradela, quien leyó otro de Pablo César: “Diay, despídase bien”. “Ese está lindo, el tipo quiere que se despida con un besito”, destacó Paradela al dar a conocer a los ganadores.

Al final del video, Bancy dijo que a todos los morados les desea un feliz Día de San Valentín, y Paradela añadió: “Despídansen bien. ¿Qué hiciste, Ingrid?”.

Sin duda, Luis Javier Paradela y Bancy Hernández hicieron pasar un rato muy ameno a los morados y la tarea que queda, es buscarla preguntar: ¿Qué hiciste, Ingrid?

Luis Javier Paradela se la pasó muy bien junto a Bancy Hernández leyendo mensajes de amor. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

