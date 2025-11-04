Qué hay detrás de la millonaria inversión de Magic Johnson en los Dodgers: el campeón de Grandes Ligas

Magic Johnson compartió los motivos que lo impulsaron a invertir $2.000 millones en los Dodgers, ahora bicampeones de la MLB.

La ciudad de Los Ángeles vivió una noche de celebración tras la victoria de los Dodgers sobre los Toronto Blue Jays en la final de las Grandes Ligas. Este triunfo representó el segundo campeonato consecutivo para la histórica franquicia de béisbol.

Entre los rostros más visibles durante la celebración destacó el de Earvin Magic Johnson, ícono del baloncesto y empresario. Con entusiasmo, el exjugador mostró su emoción ante los medios y dijo que esta victoria se convirtió en un momento inolvidable para los seguidores del equipo.

Mientras hablaba con CBS LA, Johnson aseguró que el deporte tiene la capacidad de unir a una ciudad y que este título ofreció un respiro a los angelinos en medio de situaciones difíciles, como los recientes incendios forestales.

Magic Johnson relató que su involucramiento con los Dodgers no surgió únicamente por razones financieras. La decisión de adquirir parte de la franquicia, junto con un grupo de inversionistas, tuvo una motivación emocional.

En 2012, la organización pasó a manos de este consorcio tras una inversión cercana a los $2.000 millones, una de las más altas en la historia del béisbol profesional. Para Johnson, esta compra representó un sueño cumplido, motivado por su afición al equipo desde su infancia.

El objetivo, según explicó, era claro desde el inicio: devolverle un campeonato a Los Ángeles. El compromiso con la ciudad y los aficionados fue parte fundamental de su apuesta empresarial.

Aunque su nombre está ligado al baloncesto, Johnson ha extendido su influencia a otras disciplinas. Comparó la reciente victoria de los Dodgers con momentos históricos que marcaron su carrera en la NBA, como la serie ante los Detroit Pistons o la final que ganó Kobe Bryant frente a los Boston Celtics.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.