¿Qué hacían juntos Zlatan Ibrahimovic y Arnold Schwarzenegger? La foto que es tendencia mundial

El exfutbolista Zlatan Ibrahimovic y el actor Arnold Schwarzenegger se hicieron una fotografía juntos, de la que todo mundo está hablando

Por Milton Montenegro

La magia de Hollywood y del fútbol profesional se mezclaron por un momento con la fotografía donde aparecen juntos Zlatan Ibrahimovic y Arnold Schwarzenegger, que se viralizó de inmediato.








