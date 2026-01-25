¿Qué hacían juntos Zlatan Ibrahimovic y Arnold Schwarzenegger? La foto que es tendencia mundial

La magia de Hollywood y del fútbol profesional se mezclaron por un momento con la fotografía donde aparecen juntos Zlatan Ibrahimovic y Arnold Schwarzenegger, que se viralizó de inmediato.

Los dos íconos se toparon en una estación de esquí de Austria, en la localidad de Kitzbühel, donde se realiza la Copa del Mundo de esquí alpino.

Zlatan se encargó de inmortalizar el encuentro en su cuenta de Instagram, con un texto breve pero más que llamativo: “We will be back” (volveremos), una alusión a la famosa frase de Schwarzenegger en Terminator.

El exdelantero incluso acompañó la imagen con la canción You could be mine, de Gun’s Roses, que pertenece a la banda sonora de Terminator 2.

Por su parte, Schwarzenegger también subió la foto y la acompañó de un texto más largo: “Me sentí suficientemente afortunado tan solo ver algunos de los más grandes esquiadores en el mundo... Pero entonces tuve todavía más suerte.

Esta es la fotografía que se hizo viral del actor Arnold Schwarzenegger y el exfutbolista Zlatan Ibrahimovic, quienes se encontraron en la Copa del Mundo de Esquí en Austria. (Instagram/Instagram)

“Fue fantástico encontrar a uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos, Zlatan. Disfrutá Austria, mi amigo”, escribió Arnold.

Schwarzenegger, de 78 años, es uno de los grandes actores del género de acción, y nació precisamente en Austria, aunque toda su carrera la desarrolló en la meca del cine estadounidense. Antes de dedicarse a las cámaras, también incursionó en el mundo del deporte como fisicoculturista.

Por su parte, Zlatan, de 44 años, sobresalió en el fútbol del más alto nivel por su habilidad dentro de la cancha, pero también por su liderazgo y espontaneidad.

Ahora, quedaron unidos por una foto de la que todos están hablando.