Arnold Schwarzenegger podría regresar a una de las franquicias más icónicas de los años 80

El actor negocia su vuelta a la saga Depredador, tras más de tres décadas de ausencia desde su rol en la cinta original de 1987.

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger, de 78 años, negocia su posible regreso a una de las franquicias de ciencia ficción más emblemáticas de Hollywood.

Aunque participó únicamente en la primera entrega de Depredador en 1987, su personaje marcó la historia del cine de acción. Ahora, con una nueva producción en camino, su retorno estaría más cerca que nunca.

En el filme original, el actor interpretó a Dutch, un agente contratado por el gobierno de Estados Unidos para rescatar a políticos cautivos en Guatemala. Sin embargo, la misión rápidamente se transformó en una lucha por la supervivencia contra una criatura de fuerza sobrehumana. La actuación de Schwarzenegger y su presencia física impulsaron el éxito de Depredador, que con el tiempo se convirtió en una saga.

El nuevo filme, titulado Depredador: Tierras Salvajes, representa la novena entrega de la franquicia, al considerar las producciones Alien vs. Depredador (2004), Alien vs. Depredador 2: Requiem (2007) y una versión animada. En este contexto, el productor Ben Rosenblatt reveló que han existido conversaciones con Schwarzenegger para integrarlo a la saga.

Durante la presentación de la película en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, Rosenblatt indicó que la posibilidad de contar con Schwarzenegger siempre ha estado presente para el equipo creativo. También afirmó que el actor muestra interés en el proyecto y ha sostenido reuniones con Dan Trachtenberg, director de Tierras Salvajes.

El productor señaló que, tras el estreno de la nueva película, se evaluará la opción de construir una historia con el regreso de Dutch, personaje original de Schwarzenegger. Esto podría abrir la puerta a nuevas tramas ambientadas en la selva centroamericana, escenario utilizado únicamente en la primera película.

Depredador: Tierras Salvajes sigue a Dek (Dimitrius Koloamatangi), un joven depredador que fue rechazado por su clan y que se alía con una humana, Thia (Elle Fanning), en busca de un rival digno. La historia no continúa ninguna entrega previa de forma directa.

A pesar de que Schwarzenegger no apareció en los filmes posteriores, su personaje sí tuvo una breve aparición animada en Depredador: Cazador de Asesinos, estrenada en junio de 2025. En una escena, situada tras una intensa batalla final, se muestra una nave con cientos de cápsulas de hibernación, una de las cuales contiene a Dutch, lo que generó gran expectativa entre los seguidores.

Junto a él, también aparecen otros protagonistas de entregas anteriores, lo que sugiere la posibilidad de una alianza entre personajes clásicos en futuras películas.

