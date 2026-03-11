¿Qué hacía un jugador de Alajuelense con Eugenio Derbez?

Ángel Zaldívar se encontró a Eugenio Derbez en Los Ángeles, California, horas después del partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa de Campeones de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense emprende su regreso a territorio nacional luego de que empató 1-1 contra LAFC en Los Ángeles, California, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Después de que la Liga protagonizó una película que pocos esperaban al mejor estilo de Hollywood en el BMO Stadium, siguió rozándose con estrellas, pero ya no el plano futbolístico.

En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, los rojinegros se toparon con una de las figuras más influyentes del entretenimiento hispano.

Se trata de Eugenio Derbez, el actor, comediante, guionista, director y productor que logró lo que pocos, al pasar de ser un rey de la comedia en la televisión mexicana a convertirse en una cara conocida en Hollywood.

Al verlo ahí, en la terminal aérea, el delantero de la Liga no dudó ni un segundo en ir a saludar a su compatriota, cruzar unas palabras con él y hasta pedirle una fotografía que posteó en sus historias en Instagram.

El futbolista etiquetó a Eugenio Derbez y escribió: “Ya esperamos la próxima temporada De viaje con los Derbez”.

Pero no solo eso anotó, porque Ángel Zaldívar también mencionó en esa historia: “Una persona admirable, con la que crecí riendo y viendo en la tele. Gracias por la foto”.

Alajuelense se marcha de Estados Unidos con la serie abierta en Concachampions y hasta conoció al famoso Eugenio Derbez en vivo y a todo color.

Esta es la historia en Instagram que publicó Ángel Zaldívar, al encontrarse a su compatriota Eugenio Derbez. (Instagram Ángel Zaldívar/Instagram Ángel Zaldívar)

El viaje de retorno incluye una escala de cinco horas en Guadalajara. El campeón nacional aterrizará en territorio nacional este miércoles a las 11:56 p. m.

Para este jueves hará trabajo de recuperación y el viernes 13 de marzo jugará de local contra Pérez Zeledón, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

