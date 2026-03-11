Puro Deporte

¿Qué hacía un jugador de Alajuelense con Eugenio Derbez?

Después de que Alajuelense protagonizó una película que pocos esperaban al mejor estilo de Hollywood, siguió rozándose con estrellas, pero ya no el plano futbolístico

Por Fanny Tayver Marín
Ángel Zaldívar se encontró a Eugenio Derbez en Los Ángeles, California, horas después del partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa de Campeones de Concacaf.
