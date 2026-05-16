Puro Deporte

¿Qué hacía Paulo César Wanchope en el Morera Soto? Ahí lanzó una confesión

Paulo Wanchope habló de Liga Deportiva Alajuelense, pero también sobre una oportunidad que viene para él y que tiene que ver con el Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Paulo Wanchope fue entrevistado por el periodista Daniel Sanabria en la transmisión del partido semifinal de la U-19 entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano.
Paulo Wanchope fue entrevistado por el periodista Daniel Sanabria en la transmisión del partido semifinal de la U-19 entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano. (Transmisión redes de Alajuelense/Captura de video)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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