¿Qué hacía Paulo César Wanchope en el Morera Soto? Ahí lanzó una confesión

Paulo Wanchope fue entrevistado por el periodista Daniel Sanabria en la transmisión del partido semifinal de la U-19 entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano.

Paulo César Wanchope acudió al Estadio Alejandro Morera Soto para presenciar el partido de vuelta de la semifinal U-19 entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano.

El principal motivo por el que se encontraba en una butaca en el palco este de la Catedral, es que su hijo —que también se llama Paulo Wanchope y tiene 18 años— estaba jugando con el Team.

La Liga transmite a través de sus cuentas de Facebook y de Youtube la mayoría de juegos de liga menor, cuando no los pasa FUTV, como ocurrió con este encuentro.

Al percatarse de que “Chope” estaba ahí, el periodista del club rojinegro, Daniel Sanabria, quien comentaba en la transmisión, fue a entrevistarlo.

“Contento de estar viendo fútbol juvenil, obviamente siguiendo a mi hijo, pero también he estado muy pendiente de los torneos U-19 y U-21, sobre todo. Una linda noche y qué bueno que la gente está disfrutando acá”, comentó Paulo César Wanchope.

Varias veces ha acudido al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, para ver de cerca el proyecto de liga menor de Alajuelense.

“Me parece muy bien, extraordinario, el hecho de que un club como Liga Deportiva Alajuelense tenga esas instalaciones y esté potenciado a nuestros talentos. Se ve el trabajo en los partidos en la cancha, su estilo de juego, se ve muy marcado.

”Dios quiera que ya en un futuro muy cercano estén ahí, que ya hemos visto jugadores como Isaac Badilla, que está haciendo las cosas bien en Primera División; o Ethan Barley que está dando pasos entre el alto rendimiento y la Primera, así que los frutos se van a dar”, comentó Wanchope.

Ante la pregunta de si pronto podría estar relacionado a un banquillo, o a un club, el exfutbolista aseguró que esa es la idea, porque quiere tener otra oportunidad, ya sea en el fútbol nacional, o fuera del país. Luego de eso, hizo una confesión.

“Por ahora voy a estar en el Mundial, voy a formar parte del grupo de estudio técnico de FIFA para analizar lo que es el Mundial y las tendencias que se van a dar y a Dios gracias se me dio esa oportunidad”, reveló Paulo César Wanchope.

Paulo César Wanchope creó su espacio 'OneChope' en Youtube para hablar de fútbol; al tiempo que ahora es comentarista en ESPN. (Instagram OneChope/Captura de video)

El equipo U-19 de la Liga llegó a este partido ante Herediano con una ventaja de 1-0. En el Morera Soto, los manudos también se impusieron por 1-0, con un tanto de Luis Carlos Medina, tras recibir un pase a profundidad del defensor Austin Arce.

Alajuelense selló el pase a la final de la categoría U-19 con un global de 2-0. Su rival saldrá del duelo entre Cartaginés y Liberia que se jugará a las 3 p. m., el domingo. En esa serie, los pamperos tienen una ventaja de 2-0.

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