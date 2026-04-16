Paulo César Wanchope ya tiene nuevo trabajo

El exentrenador de la Selección de Costa Rica y del Deportivo Saprissa, además de figura del fútbol nacional, Paulo César Wanchope, consiguió nuevo trabajo.

El mundialista de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006 fue anunciado como nuevo panelista del programa de ESPN, Equipo F.

“Uno de los mejores goleadores en la historia de Centroamérica dice hola en nuestras tardes para hablar de lo mejor del fútbol de nuestra región”, se lee en el anuncio en las redes sociales de la cadena televisiva.

“Bienvenido, Chope”, añadieron.

Wanchope actualmente se encuentra sin equipo para dirigir y su última experiencia fue al mando del Deportivo Saprissa, donde estuvo antes de Vladimir Quesada, entrenador que posteriormente le dio su lugar a Hernán Medford.

Wanchope es uno de los exjugadores más reconocidos de Costa Rica, ya que desarrolló su carrera deportiva en países como Inglaterra, España, Argentina y Estados Unidos, entre otros.

Chope militó en clubes como West Ham United, Manchester City, Málaga, Rosario Central y Chicago Fire, entre otros.