Fútbol

Paulo César Wanchope ya tiene nuevo trabajo

Paulo César Wanchope, entrenador y exmundialista con la Selección de Costa Rica, asumirá un nuevo reto en su carrera

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Por Esteban Valverde
Paulo César Wanchope promete generar una conversación futbolística de interés a través de OneChope.
Paulo César Wanchope llega a la televisión internacional con la cadena ESPN. (Instagram OneChope/Captura de video)







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ESPNPaulo César Wanchope
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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