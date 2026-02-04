Paulo Wanchope reaparece con sorpresivo proyecto en el mundo del fútbol

Hace cinco meses, Paulo César Wanchope dejó de ser técnico del Deportivo Saprissa y poco se conoce de su presente laboral.

Su nombre sonó para ser Director de Selecciones, puesto en el que finalmente contrataron a Rónald González, aunque se mencionó que Paulo informó a la Fedefútbol su intención de continuar como técnico.

¿Qué ha pasado con Paulo César? Recientemente, se dio a conocer que posee un proyecto vinculado con el deporte universitario de Estados Unidos.

Wanchope estará al frente de Elite Legion FC, un programa de alto rendimiento creado para jóvenes futbolistas costarricenses, quienes compiten en el más alto nivel del sistema universitario de Estados Unidos, especialmente en la NCAA División 1 (máxima categoría del deporte universitario en ese país).

Su objetivo es conservar y elevar el nivel competitivo, físico y mental de los jugadores durante el receso académico de verano, previo a su regreso a la pretemporada universitaria.

La información sobre la presencia de Paulo con Elite Legion FC aparece en la cuenta de Instagram de Elite Legion FC, plataforma vinculada con la NCAA División 1.

“Nuestro programa está dirigido por profesionales comprobados internacionalmente que entienden lo que se necesita para competir —y ganar— al más alto nivel”, se lee en la página.

El proyecto nace por iniciativa de un comité de padres de familia que identificó la necesidad de ofrecer en Costa Rica un entorno estructurado y profesional que evite la pérdida de ritmo, forma física y enfoque mental durante las vacaciones universitarias.

“Hay un grupo de muchachos muy grande que en mayo regresan al país; son jugadores que están en universidades de Estados Unidos en la División 1, una división muy alta, y vuelven a vacaciones. Las universidades les piden que en agosto lleguen bien preparados porque inician el torneo. Un padre de familia contactó a Paulo y vamos a trabajar con los muchachos en mayo. Son como 10 semanas, como hacer una pretemporada para que ellos vuelvan bien a la competencia deportiva en las universidades”, le dijo Luis Fernando Fallas a La Nación.

Fallas es parte del cuerpo técnico de Paulo en esta labor. Además de Fallas, estarán Carlos Villalobos como preparador físico; Geovanny Ramírez, entrenador de porteros; y el psicólogo Luis Diego Hernández.

Elite Legion FC está dirigido exclusivamente a jugadores que ya forman parte de programas universitarios de alto nivel en Estados Unidos, muchos de ellos con pasado en divisiones menores de clubes formadores como Saprissa, Alajuelense, Herediano, Escorpiones y Consultants, e incluso con experiencia en alto rendimiento, selecciones menores y debut profesional antes de optar por el camino universitario con beca académica.

Paulo César Wanchope, vivirá nuevamente la experiencia de dirigir y preparar a jóvenes en la cancha. (Rafael Pacheco Granados)

El programa se desarrollará durante un período de 8 a 10 semanas e incluye un plan integral que abarca fuerza y potencia, velocidad y resistencia, prevención de lesiones, recuperación, preparación mental, trabajo técnico-táctico y partidos de fogueo competitivos, todo bajo estándares del fútbol universitario de élite.

El modelo de trabajo es similar al de un club profesional, con planificación periodizada, análisis de rendimiento, seguimiento individualizado y uso de tecnología de video.

Los entrenamientos se realizarán en las instalaciones del Proyecto Twelve, en Lindora, y en el centro de acondicionamiento físico The Raw Experience, sedes seleccionadas estratégicamente para garantizar condiciones óptimas de entrenamiento, recuperación y prevención de lesiones.