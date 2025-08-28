Erick Lonis aclara los rumores que atacaron al Saprissa: ¿Problemas con Wanchope? ¿Está roto el camerino?

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo del Saprissa, habló con firmeza en la presentación de Marcelo Tulbovitz como nuevo preparador físico. El ídolo morado no escondió su molestia por las versiones que han circulado en redes sociales y algunos medios, y fue enfático en asegurar que todo es falso.

Lonis respondió directamente a los rumores sobre una supuesta “cama” a Paulo César Wanchope (extécnico morado), y las versiones sobre una presunta mala relación entre el técnico y los jugadores.

“Estamos en un mundo diferente, en constante cambio. Algunos se adaptan y otros no. Ahora bien, se han dicho muchas mentiras: lo de la cama, que no se llevaban bien con Chope... todo es mentira. Algunas de esas mentiras vienen de sitios web falsos, que se hacen pasar por páginas saprissistas, pero no lo son. Estamos bajo ataque, y esto es parte de lo que estamos viviendo”, afirmó Lonis.

El exarquero reconoció que el ambiente alrededor del equipo está muy tenso, pero lo considera parte de lo que implica representar al Saprissa.

“Es pesado lo que estamos viviendo, pero no es la primera vez que pasamos por esto. La afición tiene toda la razón con lo que está sintiendo, pero no hay forma de justificar o disfrazar lo que pasa. Debemos aceptar que no nos va bien. En cuanto al clásico, por la motivación y todo lo que representa, se juega distinto. Ganarlo genera un impacto positivo y puede ser un punto de partida. Tenemos la obligación de seguir creciendo. Dentro de nueve meses esperamos volver al panorama internacional y estar en mejores condiciones”, señaló.

Finalmente, Lonis resaltó la importancia de la reciente incorporación de Marcelo Tulbovitz al cuerpo técnico.

“La parte emocional y anímica es clave; gestionar equipos hoy en día no es sencillo. En este momento, eso es importantísimo. Hemos ganado a un gran profesional, con muchas virtudes y fortalezas reunidas en una sola persona”, concluyó.