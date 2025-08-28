Saprissa presenta su último fichaje

Saprissa presentó oficialmente a Marcelo Tulbovitz como nuevo integrante de su cuerpo técnico. El uruguayo llega como preparador físico y esta será su tercera etapa en el Monstruo.

Marcelo llegó a Saprissa en el 2003 y se quedó hasta el 2006. Regresó en el 2011 y estuvo un año para partir al Nacional de Uruguay.

Después de su primer paso por el club morado, continuó con la Selección Nacional, San Carlos, Universidad de Chile, diferentes clubes en México y alcanzó la cima con River Plate de Argentina.

También dirigió la preparación física en la selección de El Salvador y en la de Costa Rica. Fue campeón en diferentes países: en Uruguay con Nacional, Progreso y Defensor Sporting; en Chile con Universidad de Chile y en Costa Rica con Saprissa.

El charrúa llegó a River Plate de Argentina gracias a que coincidió con el técnico Marcelo Gallardo en Nacional de Uruguay, donde ambos fueron campeones. Después, el “Muñeco” lo invitó a formar parte de su cuerpo técnico a partir de enero de 2018.

“Llego a un club que quiero, por lo tanto aceptar la propuesta que hizo Erick (Lonis) es ratificar lo que siento por Costa Rica, también por el Saprissa. Me pongo en marcha para ayudar a caminar el equipo”, aseguró Marcelo en su presentación.