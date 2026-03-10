¿Qué ha pasado con la lesión de Sebastián Acuña en Saprissa? Estas son las novedades

Hace diez días, Sebastián Acuña, volante del Deportivo Saprissa, debió salir de la cancha en camilla. Solo 10 minutos pudo estar en el juego que, en ese momento, su equipo disputó de visita contra Guadalupe.

Apenas en el inicio del partido, los guadalupanos cobraron un tiro de esquina y, en su afán por defender, Gerald Taylor le cayó encima a Acuña, quien se lesionó la rodilla izquierda.

Dos días después del percance, el cuadro morado confirmó una dura noticia para el volante.

“El Deportivo Saprissa informa que, después de los estudios realizados a nuestro jugador Sebastián Acuña, se confirma la ruptura del menisco interno de su rodilla izquierda, por lo cual deberá ser sometido a una artroscopia de rodilla”, indicó el club.

Pero ¿qué ha pasado con Sebastián? Una fuente le confirmó a La Nación que el jueves próximo será operado.

Una vez que haya finalizado el procedimiento quirúrgico, los morados detallarán cuál será el tiempo de recuperación.

A Sebastián no lo operaron antes porque el cuerpo médico debía esperar a que la rodilla se desinflamara.

Esteban Campos, gerente de servicios médicos de los morados, dejó claro que la lesión de Acuña no fue por el estado del terreno de juego.

“No, yo no puedo ser tan ingrato de culpar a la cancha por esto. Esto hubiera pasado hasta en Wembley o en el mejor estadio. Fue un infortunio: un compañero salta, pierde el equilibrio, cae sobre la rodilla de Sebastián y lo lesiona. No podemos ser tan ingratos de echarle la culpa a la cancha”, respondió Campos en la zona mixta del estadio Ricardo Saprissa, previo al juego contra Sporting.

Sebastián Acuña podría perderse lo que resta del campeonato Aquí festejó con Ariel Rodríguez, el tanto que el delantero marcó contra Alajuelense. (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

Específicamente sobre el tiempo de recuperación que sostendrá Acuña, Campos fue muy enfático en que debe esperarse a la cirugía para evaluar el estado del menisco, y en relación con eso, se conocerá cuánto durará en retornar a la competencia.

“El tiempo de recuperación va a depender de lo que se encuentre en el transoperatorio. Tenemos dos escenarios: que solo haya que cortar un pedacito de menisco, lo cual tomaría unas cuatro semanas, o reparar el menisco para que no lo pierda, y eso extendería el proceso. Eso se podrá determinar hasta finalizado el procedimiento quirúrgico. Son escenarios que debemos enfrentar, y vamos a hacer lo mejor para el jugador”, comentó Campos.

