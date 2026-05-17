Puro Deporte

¡Qué fiestón! Herediano y Saprissa desbordan pasiones en la final (fotografías)

Aunque el duelo entre Herediano y Saprissa empezó a las 8 p. m., desde muy temprano se respiraban aires de final

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Por Fanny Tayver Marín
Herediano contra Saprissa partido de vuelta de la final de segunda fase del Torneo de Clausura
La final entre Herediano y Saprissa provocó que sus aficionados tengan el corazón en la mano. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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