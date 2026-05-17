¡Qué fiestón! Herediano y Saprissa desbordan pasiones en la final (fotografías)

Con ilusión intacta y los nervios de punta, los aficionados del Club Sport Herediano y del Deportivo Saprissa cruzaban los dedos para que fuera una noche buena para sus equipos, en el partido de vuelta de la final de segunda ronda del Torneo de Clausura 2026.
Los florenses despertaron con ganas de celebrar de una vez; mientras que los morados confiaban en que su equipo culminara la misión que emprendió el miércoles pasado, cuando dio el primer golpe en la final de segunda ronda, al ganar 2-1.
Nadie sabía qué iba a pasar, pero lo cierto del caso es que en los alrededores del Estadio Carlos Alvarado la final empezó desde muy temprano.
Aunque el partido arrancó a las 8 p. m., a eso de las 2 p. m., ya había muchos aficionados en las inmediaciones del reducto donde el Team y la S tenían una cita trascendental.
El pueblo morado fue al hotel de concentración de la “S” para apoyar, transmitir vibras positivas y sembrar el mensaje de que confianza total en el equipo de sus amores.
Mientras que los heredianos, que poblaron las gradas del “Rosabalito”, se encargaron de darle un recibimiento muy pasional a su equipo, sin nada que envidiarle a nadie.
Había una fiesta total, digna de una final, en la que algo pasaría... Una sentencia para saber si habría campeón de una vez, o si todo se extendería a dos juegos más.