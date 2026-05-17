¡Qué fiestón! Herediano y Saprissa desbordan pasiones en la final (fotografías)

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La final entre Herediano y Saprissa provocó que sus aficionados tengan el corazón en la mano.

Con ilusión intacta y los nervios de punta, los aficionados del Club Sport Herediano y del Deportivo Saprissa cruzaban los dedos para que fuera una noche buena para sus equipos, en el partido de vuelta de la final de segunda ronda del Torneo de Clausura 2026.

Los florenses despertaron con ganas de celebrar de una vez; mientras que los morados confiaban en que su equipo culminara la misión que emprendió el miércoles pasado, cuando dio el primer golpe en la final de segunda ronda, al ganar 2-1.

La final entre Herediano Saprissa contó con un fuerte dispositivo de seguridad. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Nadie sabía qué iba a pasar, pero lo cierto del caso es que en los alrededores del Estadio Carlos Alvarado la final empezó desde muy temprano.

La copa que todos quieren, en el Torneo de Clausura 2026 dedicado a Germán Chavarría. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aunque el partido arrancó a las 8 p. m., a eso de las 2 p. m., ya había muchos aficionados en las inmediaciones del reducto donde el Team y la S tenían una cita trascendental.

Una cantidad importante de aficionados morados llegó al hotel de concentración de Saprissa. (Prensa Saprissa/Deportivo Saprissa)

El pueblo morado fue al hotel de concentración de la “S” para apoyar, transmitir vibras positivas y sembrar el mensaje de que confianza total en el equipo de sus amores.

Ariel Rodríguez sintió una emoción especial al ver a la afición de Saprissa antes de emprender el traslado al Estadio Carlos Alvarado. (Prensa Saprissa/Deportivo Saprissa)

Mientras que los heredianos, que poblaron las gradas del “Rosabalito”, se encargaron de darle un recibimiento muy pasional a su equipo, sin nada que envidiarle a nadie.

Herediano fue recibido por aficionados eufóricos que tienen confianza total en el equipo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Había una fiesta total, digna de una final, en la que algo pasaría... Una sentencia para saber si habría campeón de una vez, o si todo se extendería a dos juegos más.