¿Qué esperar de Alajuelense ante Cartaginés? Esto responde Óscar Ramírez

Liga Deportiva Alajuelense visitará a Cartaginés este miércoles, en la tercera fecha del Torneo de Clausura 2026

Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez disfrutó sus días de vacaciones refugiándose en su casa, lejos de los focos mediáticos.
Óscar Ramírez pretende que Liga Deportiva Alajuelense muestre más precisión en los centros y la puntería. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







