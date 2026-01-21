¿Qué esperar de Alajuelense ante Cartaginés? Esto responde Óscar Ramírez

Después del empate contra Liberia en casa y la paridad de visita ante Pérez Zeledón, Liga Deportiva Alajuelense visita a Cartaginés este miércoles 21 de enero, a las 8 p. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

¿Qué se verá del campeón nacional? Esa es una de las preguntas que respondió Óscar Ramírez en la víspera del juego entre brumosos y rojinegros.

- ¿Qué se puede esperar de la Liga en este tercer partido en el campeonato?

- Creo que lo mismo, en los dos anteriores partidos hemos competido, hemos buscado ganar. Algunos desajustes en cuanto a descuidos en vigilancias, en referencias que habíamos manejado muy bien en el semestre pasado.

”Y en este arranque nos cobraron, principalmente en el segundo gol de Liberia y contra Pérez Zeledón. Estamos tratando de hacerlo visualmente, porque en realidad no se puede, el trabajo en cancha es complicado, no hay espacio, no hay tiempo.

”Es cada tres días la competencia, a nosotros nos tocaron partidos con tres días de diferencia uno del otro, así en los primeros cinco partidos. A otros equipos les toca con diferencia de cuatro días y eso les permite un poquito manejar la cancha con trabajo y repaso".

- Casi siempre pasa no tener tiempo y que al equipo campeón le cueste el arranque. ¿Es por el formto, por el tiempo que se da para empezar o se debe a un tema más de equipo?

- Es coordinativo, el hecho de entrenar te da la coordinativa de planear movimientos, de estar en el tiempo justo. Al destiemparse un poquito por no trabajo, sucede. Se desajusta y hay que volver a repasar. Yo recordaba que nuestra educación pública es de repetición y mientras no logremos repasar eso, al jugador le cuesta más recuperar esa información. Por ahí es lo que yo argumento.

- De lo poco que se ha podido ver, ¿qué tan diferente es este Cartaginés de Amarini Villatoro con respecto al de Andrés Carevic? ¿Encuentra algún cambio sustancial?

- De lo que he visto, tal vez el profesor Andrés Carevic era más ofensivo en iniciativa. Me parece que lo de este señor Villatoro lo veo más en el tema táctico, de estar un poquito más a la espera, o a la propuesta nuestra. Siento que eso es lo que estoy captando, de momento, tal vez me equivoque.

”En lo que viví en la final de la Copa Centroamericana contra el equipo de él, que tenía tres años y medio de estar allá, sí noté un equipo muy definido, en su tema defensivo, en su parte defensiva, bien consolidada y su parte ofensiva en una manera sin el compromiso defensivo, sino esperando esa recuparación para atacar y sacar ventaja en sus transiciones".

- Carlos Vela dijo hace unos días que su decisión fue quedarse solo con un asistente que es Wardy Alfaro. ¿Por qué?

- Después del análisis que hice este semestre y todo lo que implicaba el trabajo acá y lo vi mejor el tema de Wardy. Él nos ayuda mucho con la parte defensiva y yo me encargo de lo ofensivo y el balón parado. Entonces, Marcelo Sarvas hizo un muy buen trabajo en cuanto a cancha. Eso Wardy lo tiene, yo hablé con él y nos pusimos de acuerdo en eso. Por eso fue la decisión sobre eso, no hay otra cosa.

- ¿Washington Ortega, Ángel Zaldívar y Anthony Hernández estarán disponibles para este miércoles?

- De Ángel lo que sé es que venía con su desfase, se incorporó hace poco y estamos viendo. Yo me imagino que por lo menos sí nos puede ayudar unos minutos. Con Pika (Anthony Hernández) todavía no. Cuando se ha hecho la prueba en la cancha de poder golpear el balón no ha podido. Es un desgarro muscular en el cuádriceps, entonces se necesita que esté bien. Y Washington todavía no, está con su desfase.

