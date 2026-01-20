Jugadores de Alajuelense se declaran incómodos con no ganar

Aunque en Liga Deportiva Alajuelense tenían claro que el arranque del Torneo de Clausura 2026 les iba a costar, en el camerino rojinegro se sienten incómodos con dos empates en dos presentaciones.

La Liga viene de un semestre en el que ganó todo lo que disputó y fue el club que tuvo más trajín durante ese lapso. El club alega que esa recarga de partidos, las vacaciones y volver a la competencia prácticamente de inmediato tiene a los manudos en una especie de transición.

A lo interno del equipo lo comprenden, pero también ya sienten la necesidad de reencontrarse con la victoria, porque mientras buscan levantar el nivel, no pueden dejar tantos puntos en el camino.

“No tenemos que poner excusas, tenemos que seguir trabajando, no era el resultado que queríamos, tenemos que poner las barbas en remojo y seguir trabajando para conseguir el gane”, expresó Guillermo Villalobos en la zona mixta, luego del empate (1-1) en San Isidro de El General contra Pérez Zeledón.

Antes de que se acabe enero, la Liga tiene tres juegos más: el miércoles visita a Cartaginés, el sábado 24 de enero recibirá a San Carlos y el martes 27 irá a la casa de Guadalupe.

“No nos podemos quedar atrás, tenemos que puntuar de a tres, porque el liderato general también es un objetivo”, opinó Guillermo Villalobos.

Ya el técnico rojinegro Óscar Ramírez fue claro en afirmar: “Campeonitis aquí no hay”. Y eso es algo en lo que concuerdan los mismos jugadores.

Al referirse a eso, Guillermo Villalobos señaló que esa hambre de ganar siempre tiene que estar en un equipo como Alajuelense.

“Sí es un proceso complicado, pero al final, ya lo que ganamos gracias a Dios lo ganamos, lo celebramos con nuestra gente como debe ser, pero ya es borrón y cuenta nueva. Lo que hicimos no nos va a servir para el presente, tenemos que seguir trabajando, porque el bicampeonato es un objetivo”, manifestó.

Además, añadió que tienen que mejorar y estar más atentos en la defensa, que hasta hace unos días era uno de los puntos fuertes del equipo.

“No puede ser que nos lleven tres goles en dos fechas, también nosotros poner las barbas en remojo ahí atrás, porque en el campeonato pasado tuvimos muchos arcos en cero y tenemos que hacerlo este año también”, pronunció Guillermo Villalobos.

Un criterio muy similar exteriorizó el lateral derecho Fernando Piñar, al decir que ya se les han ido cuatro puntos que eran muy importantes, máxime que Herediano y Cartaginés llevan seis unidades en estas primeras dos fechas.

“En el semestre pasado también al principio hubo cositas, no comenzamos con el pie derecho, en este nos ha costado un poco, pero ya tenemos que sentarnos a ver, ser autocríticos, analizar las cosas, qué es lo que nos está pasando factura y no podemos desmeritar al rival que teníamos al frente”, apuntó Fernando Piñar.

Añadió que desde el portero hasta el delantero, todos tienen que analizar bien las cosas, porque aunque sí generan acciones en busca de anotar, les está costando.

“Ahora mejorar cada quien en cada puesto y seguir adelante. Todos los inicios nos cuestan y tenemos que trabajar el triple. Ahora visitamos a Cartaginés, un equipo que arrancó con el pie derecho, que está arriba y vamos a enfrentar a un gran rival, a todos los rivales les tenemos respeto”, subrayó el carrilero.

Finalmente, consideró que este Torneo de Clausura 2026 será más difícil que el anterior.

“Ya todos nos quieren ganar donde sea, en casa o de visita. Nosotros somos conscientes de eso y tenemos que prepararnos el doble para revertir esto”, concluyó Fernando Piñar.

El partido entre Cartaginés y Alajuelense será este miércoles 21 de enero, a las 8 p. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.