Jugadores de Alajuelense se declaran incómodos con no ganar

Guillermo Villalobos fue muy claro en que la misma defensa de Liga Deportiva Alajuelense tiene que despertar

Por Fanny Tayver Marín
Guillermo Villalobos y Creichel Pérez reconocen que tienen mucho por mejorar.
Guillermo Villalobos y Creichel Pérez reconocen que tienen mucho por mejorar.







