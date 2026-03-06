¿Qué es OneChope? Paulo Wanchope vuelve al fútbol con su propio proyecto

Paulo César Wanchope explicó en qué consiste 'OneChope', un proyecto que lo tiene muy entusiasmado.

Paulo Wanchope no se ha vuelto a sentar en el banquillo desde su salida de Saprissa en agosto de 2025, pero surgen noticias sobre él y ahora lidera un espacio con el que asegura que pretende elevar el estándar de la conversación futbolística.

A través de un video colgado en su cuenta de Instagram, Paulo Wanchope anunció un proyecto llamado OneChope, que pronto podrá verse a través de su propio canal de Youtube.

Se trata de un espacio que lo tiene muy entusiasmado y con el que pretende marcar un gol que sea del agrado de muchas personas amantes del fútbol.

“Espero disfruten de este nuevo canal donde vamos a profundizar en el fútbol y en el deporte en general. Se dice mucho del fútbol, pero yo creo que es importante tener la perspectiva de los que estamos allá adentro”, manifestó Paulo Wanchope.

Añadió que es importante escuchar la voz de los expertos. Su criterio es que efectivamente muchos tienen ideas, opiniones, pero el sentir de un entrenador o de un jugador es distinto.

Por eso cree que OneChope nace con un concepto muy diferente a lo que ofrecen otros programas deportivos.

“Todo lo que pasamos para llegar a ser jugadores profesionales eso solo lo podemos contar nosotros. Se habla mucho en muchos programas, en muchos medios de comunicación, pero yo creo que es importante también crear un ambiente de aprendizaje”, aseguró.

Paulo César Wanchope promete generar una conversación futbolística de interés a través de OneChope. (Instagram OneChope/Captura de video)

A manera de adelanto, el exdelantero expresó que en OneChope se podrá ver a profesionales como preparadores físicos, psicólogos deportivos, dirigentes, entrenadores, jugadores, nutricionistas y más.

“Nuestro objetivo también es salir de este espacio, presentarles a ustedes por ejemplo lo que es una visoría, qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos un talento, dónde es que vamos a buscar el talento.

”Y va a ser un espacio en donde se puede obtener una retroalimentación, que cuáles son las dudas, qué es lo que quieren saber, si quieren ir un poco más allá”, citó Paulo Wanchope.

El técnico y exfutbolista quiere que su espacio sea diferente y que el público tenga de primera mano lo que él mismo siente y quisiera hacer por el fútbol nacional.

Su promesa es educar, informar y humanizar el juego desde la experiencia de quienes lo han vivido desde adentro, con un fútbol contado lejos del ruido y explicando incluso lo que no siempre se ve en la cancha.