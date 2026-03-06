Puro Deporte

¿Qué es OneChope? Paulo Wanchope vuelve al fútbol con su propio proyecto

Paulo Wanchope anuncia lo que hará ahora y pretende elevar el estándar de la conversación futbolística

Por Fanny Tayver Marín
Paulo César Wanchope explicó en qué consiste 'OneChope', un proyecto que lo tiene muy entusiasmado.
Paulo César Wanchope explicó en qué consiste 'OneChope', un proyecto que lo tiene muy entusiasmado. (Instagram OneChope/Captura de video)







