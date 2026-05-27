¿Qué es la ficha de un futbolista? Y por qué Alajuelense ‘separó’, pero no despidió, a Alejandro Bran y Kenneth Vargas

Tras el escándalo por una salida nocturna que terminó a altas horas de la noche con un carro baleado, Liga Deportiva Alajuelense y la Federación Costarricense de Fútbol tomaron drásticas medidas contra Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal.

Los tres quedaron fuera de la Selección Nacional que disputará amistosos contra Colombia e Inglaterra. Por su parte, el club manudo anunció que Bran y Vargas quedan “separados” del equipo de manera inmediata.

El detonante de este escándalo para las medidas adoptadas tanto por la Fedefútbol como por Alajuelense no fue en sí un carro baleado; sino que el reporte de la Municipalidad de Montes de Oca señaló que tienen registros de un incidente ocurrido a la 1:42 a. m., hora a la que ningún futbolista activo debería andar en la calle.

A pesar de que los futbolistas de la Liga se encuentran de vacaciones, al ser parte de la Selección de Costa Rica, se encuentran activos y deberían priorizar su descanso como atletas de alto rendimiento.

Muchas personas se preguntan por qué el término utilizado no es “despedidos”, como ocurriría en cualquier empresa o en cualquier otra profesión. La razón tiene que ver con un concepto utilizado en el fútbol, llamado la “ficha” de un jugador.

Kenneth Vargas llegó a Liga Deportiva Alajuelense como uno de los refuerzos en enero pasado. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Esta ficha es el derecho de participación como profesional; equivale a la exclusividad para jugar con un único club. Es decir, al comprar la ficha, el equipo se garantiza que el jugador estará solo en sus filas.

En el caso de Kenneth Vargas, la ficha pertenece al Hearts de la primera división de Esocia. Sin embargo, regresó a Costa Rica para jugar a préstamo, primero con Herediano y a partir de este año con Alajuelense. Esto se permite porque el club dueño de la ficha puede negociar su venta o préstamo.

Entonces, al quedar “separado” de Alajuelense, termina el préstamo y Vargas debe regresar a Escocia a ver qué decide el Hearts.

Según trascendió días atrás, existe una negociación con el equipo Kalamata de Grecia para enviarlo a préstamo. No está claro qué efectos podría tener el escándalo de estos días en esa posibilidad de ir a Grecia.

El caso de Bran es diferente. Alajuelense compró su ficha el año pasado al Minnesota United, en una transacción poco común, pues lo normal es que ocurra al revés: equipos de la MLS adquiriendo a futbolistas costarricenses.

Según informó Transfermarket, un sitio de referencia en el mundo del balompié, la transacción se cerró por $465.000. Y aquí es donde resulta aún más importante para el club hablar de “separación” y no de un despido directo.

Deshacerse del jugador por completo, significaría perder de inmediato ese dinero, que se puede recuperar con una venta, porque al final de cuentas, el fútbol también es un negocio.

El contrato de Alejandro Bran con Liga Deportiva Alajuelense es hasta diciembre de 2027. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Además, simplemente deshacerse del volante no es tan sencillo, pues el jugador puede hacer valer el contrato -firmado hasta el 2027- y pedir una enorme indemnización con base en su salario.

Estos son las vías que tiene Alajuelense:

Prestarlo o venderlo al exterior. Sería una negociación directa de club a club, pero en cualquier caso, el futbolista deberá estar de acuerdo sobre su destino.

Prestarlo o venderlo dentro de Costa Rica. No hay ninguna restricción, pero al igual que en el punto anterior, Bran deberá aprobar la transacción. No pueden simplemente enviarlo a otro lado sin su consentimiento.

Dejarlo “congelado”. Es decir, mantenerlo en la planilla pero sin utilizarlo. Es una opción poco probable y nada llamativa, pues el equipo tendría que seguir pagándole sin nada a cambio.

No es posible enviarlo a equipos de categoría menor a manera de “castigo”. Los jugadores cuentan con protección contra eso, porque su contrato está firmado para jugar en Primera División.

Llegar a un finiquito. En ese caso, las dos partes negocian una salida al contrato, bajo los términos que libremente acuerden. Si se diera el finiquito, el jugador queda automáticamente liberado para negociar su ficha con cualquier otro equipo.

Separar a un futbolista no es tan sencillo como ocurre en el resto del mundo laboral. Por ahora, lo único claro es que estos jugadores no vestirán más la camisa de Alajuelense, pero todavía quedan cabos pendientes.

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