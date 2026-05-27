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¿Qué es la ficha de un futbolista? Y por qué Alajuelense ‘separó’, pero no despidió, a Alejandro Bran y Kenneth Vargas

Alajuelense decidió separar a Alejandro Bran y Kenneth Vargas, pero pese a la seriedad del escándalo, no aplicó directamente un despido por un motivo

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Por Fanny Tayver Marín
Kenneth Vargas y Alejandro Bran fueron separados de Liga Deportiva Alajuelense.
Kenneth Vargas y Alejandro Bran fueron separados de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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