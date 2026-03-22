¡Qué duro! La Selección de Costa Rica pierde contra México y queda fuera del Mundial 2026

Nubia Medina (11) trata de quitarle la pelota a Dafne Sánchez, en el partido entre México y Costa Rica en el Premundial Femenino Sub-17.

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica no será parte del Mundial de Marruecos 2026, luego de perder por 2-0 contra México en la cancha uno del complejo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Los goles de Citlalli Reyes y Kemberly García fueron dos dagas clavadas directo al corazón de cada integrante del representativo patrio, dirigido por el técnico Édgar Rodríguez.

En esta ronda final del Premundial de Concacaf obtenían un boleto los líderes de cada grupo, así como el mejor segundo lugar.

Aunque las nacionales sabían que necesitaban la victoria ante México, el problema real no fue perder contra un equipo que a nivel regional es superior, en un país donde el fútbol femenino se maneja de manera profesional.

Quizás, lo que no ayudó a las ticas esta vez fue que no lograron ser más contundentes en los otros partidos del grupo C, porque la Tricolor venía de imponerse 3-1 ante Panama y de ganarle por la mínima a Jamaica.

Mientras que en el grupo B, Puerto Rico también hizo seis puntos, al igual que la Sele Femenina Sub-17.

Solo que sus resultados fueron mejores, al vencer 3-1 a Haití, golear 9-0 a Bermudas y caer 4-0 frente a Estados Unidos.

Eso fue lo que inclinó la balanza, porque Puerto Rico culminó con un gol diferencia de +7; superando el registro de Costa Rica (+1).

Muchos no lo dirán de manera tan directa, pero aparte de que las ticas no fueron tan contundentes como ellas pretendían; tampoco ayudó que la Selección de Estados Unidos no fue una aplanadora que llenara de goles a Puerto Rico.

Eso era algo que pudo cambiar el panorama de manera radical, pero no se dio. Y la Selección de Costa Rica no irá al Mundial Femenino Sub-17 este año.

Sin duda, un golpe que no olvidarán Ashley Quesada, Brithany Arronis, Tiara Ruiz, Avril Pérez, Isska Chaverri, Emma Azofeifa, Cameron Mora, Lucía Paniagua, Nubia Medina, Verónica Solano, Naidelyn Barquero, Meylin Castro, Melanie Pérez, Scarleth Gómez, Michelle Murillo, Valentina Vargas, Luciana Gutiérrez, Isabella Fonseca, Mariana Sibaja, Nicole Hernández e Isabella Marín.

Ellas fueron las jugadoras que le hicieron frente a la ronda final de las Clasificatorias de Concacaf.

¿Quiénes visaron su boleto a la Copa del Mundo de Marruecos? Canadá, Estados Unidos y México como líderes de cada grupo, más Puerto Rico, como el segundo mejor lugar.

En octubre pasado, las ticas participaron en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025, que también se efectuó en Marruecos.

Fue ahí donde el grupo obtuvo su primer punto en un Mundial de esa categoría, luego de empatar 1-1 contra la Selección de Brasil.