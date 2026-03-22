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¡Qué duro! La Selección de Costa Rica pierde contra México y queda fuera del Mundial 2026

Vea quiénes se dejaron los cuatro boletos al Mundial Femenino Sub-17 y por qué la Selección de Costa Rica no logró su cometido

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Por Fanny Tayver Marín
Nubia Medina (11) trata de quitarle la pelota a Dafne Sánchez, en el partido entre México y Costa Rica en el Premundial Femenino Sub-17.
Nubia Medina (11) trata de quitarle la pelota a Dafne Sánchez, en el partido entre México y Costa Rica en el Premundial Femenino Sub-17. (Prensa Fedefútbol/Federación Costarricense de Fútbol)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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