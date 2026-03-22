México vs. Costa Rica: Hora y canal para ver el partido donde la ‘Sele’ buscará el boleto al Mundial 2026

Llegó el día de la verdad para la Selección de Costa Rica, que este domingo 22 de marzo se enfrentará a su similar de México en busca del boleto al Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2026.

El partido empezará a las 3:06 p. m. en la cancha número uno del complejo de la Federación Costarricense de Fútbol y será transmitido por ESPN. Además, el encuentro también puede verse a través de la aplicación Disney+.

La Ronda Final de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de Concacaf 2026 concluirá con este partido entre México y Costa Rica en el Grupo C.

Ambas selecciones llegan a su último encuentro con dos victorias y seis puntos. México viene de un triunfo por 6-1 ante Panamá, mientras que Costa Rica obtuvo una victoria por 1-0 frente a Jamaica.

El primer lugar del grupo y un boleto a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026, estará en juego para el ganador. En caso de empate, México mantendría el primer puesto por diferencia de goles, pues registra +14 y la Sele tene +3.

El equipo que finalice en segundo lugar aún podría clasificar a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA si termina como el mejor segundo lugar entre los tres grupos.

Cuando empiece el partido entre México y Costa Rica, ambas selecciones tendrán claro ese panorama, porque es el último partido de la jornada.

¿Cuáles partidos se disputan este domingo?

Esta es la lista de juegos que se disputarán este domingo en el Proyecto Gol: