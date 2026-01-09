¿Puntarenas tendrá nuevo estadio? Dirigente mexicano anuncia los planes para el equipo

El mexicano Manuel Velarde, presidente del Puntarenas FC, confía en que el estadio Miguel Lito Pérez pueda funcionar a su máxima capacidad a mediano plazo.

El presidente del Puntarenas FC, el mexicano Manuel Velarde, es consciente de lo que significa el estadio Miguel Lito Pérez para la afición porteña y del hecho de que se encuentre ubicado en el centro del cantón central.

Sin embargo, le preocupa el estado actual del inmueble, sus carencias y el hecho de que no puede albergar el 100 % de su capacidad, lo cual representa una desventaja tanto en lo deportivo como en lo económico.

Incluso antes de formalizar la compra del conjunto porteño, una de las cláusulas que se tomó en cuenta fue el futuro del inmueble, una vez asumido el control del club.

Asimismo, se tiene muy claro cuál será el futuro del centro de alto rendimiento del conjunto porteño, ubicado en el barrio La Reseda, en El Roble de Puntarenas, donde incluso se tenía previsto construir el estadio Reina del Mar.

“Hemos trabajado muy de cerca con el alcalde de Puntarenas, siempre tomando en cuenta lo que el Ministerio de Salud ha requerido y solicitado, con el fin de que podamos tener un mayor aforo de aficionados”, explicó Velarde.

El dirigente azteca enfatizó que, cuando comenzaron a hablar sobre la compra del PFC junto con el actual vicepresidente, Héctor Trejos, uno de los puntos a tomar en cuenta era la situación del Lito Pérez y que, dependiendo de las soluciones que se dieran, consideraría o no ingresar al proyecto porteño.

“Después de la conversación que tuvimos, empezamos a desarrollar, junto a un grupo de ingenieros costarricenses, un nuevo proyecto. El mismo se plantea sobre el estadio Lito Pérez: la idea no es desaparecerlo ni irnos a otro lugar, sino realizar una remodelación importante, planificada en fases, para no cerrar el estadio y que el equipo pueda seguir jugando allí”, resaltó Velarde.

Formalizar administración del Lito Pérez

Lo primordial para la dirigencia es lograr un acuerdo con el Ministerio de Salud para recibir el aforo completo y poner en funcionamiento la gradería sur, la cual tiene más de cuatro años clausurada.

“Estamos a punto de tener el proyecto definitivo y cerrado, el cual presentaremos a la Municipalidad y al Ministerio de Salud para ir actualizando las diferentes fases. Esperamos que se nos otorgue la administración del estadio, lo cual resulta lógico si vamos a realizar una inversión económica”, agregó Velarde.

De acuerdo con el jerarca puntarenense, el dinero para la remodelación de la “Olla Mágica” provendría del capital de los socios a mediano plazo. No obstante, es indispensable el apoyo de empresas nacionales para completar la totalidad de la remodelación de reducto porteño.

“Se piensa que es fácil tener un equipo y poner dinero, pero la realidad no es así. Hay muchos temas que se deben planificar con las instituciones, y eso toma tiempo. Aquí es donde los aficionados y socios serán indispensables para mantener el plan original y desarrollarlo a mediano plazo”, aseguró Velarde.

En cuanto al centro de alto rendimiento en El Roble, ya tienen el proyecto adelantado, en el cual no está contemplada la construcción de un nuevo estadio.

“Parte del paquete que estamos adquiriendo es el centro de alto rendimiento. Nuestra intención es tener allí las oficinas administrativas y al menos seis canchas de entrenamiento. Para ello hemos conversado con Felipe Medina (anterior dueño del PFC) para saber si nos puede vender algún terreno adicional y así construir una casa club”, indicó Velarde.

La dirigencia confía en contar con las instalaciones adecuadas para la formación de nuevos talentos que puedan llegar al equipo y, a su vez, tener la oportunidad de negociar la venta de jugadores en un futuro cercano que le genere réditos a la institución.

“Puntarenas FC debe ser uno de los clubes más grandes de Costa Rica y Centroamérica. El equipo es de Puntarenas, no de Manuel Velarde. Tener un equipo por capricho o solo porque quiera tenerlo en algún lugar del mundo no tiene sentido. Por eso necesitamos el apoyo de la afición y de la empresa privada”, concluyó Velarde.