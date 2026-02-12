Puro Deporte

Puntarenas FC ya no se será vendido al empresario mexicano Manuel Velarde

Dirigencia del Puntarenas FC aseguró que se incumplieron con los pagos en las fechas establecidas

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Farbod Samadian (de pie, cuarto de izquierda a derecha) desea aprovechar al máximo la oportunidad de jugar en Puntarenas FC.
El Puntarenas FC continuará bajo el mando del empresario puntarenense Felipe Medina. (Foto: prensa PFC./Foto: prensa PFC.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Puntarenas FCManuel VelardeFelipe Medina
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.