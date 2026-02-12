Puntarenas FC ya no se será vendido al empresario mexicano Manuel Velarde

La dirigencia del Puntarenas FC, mediante un comunicado de prensa, indicó este jueves que las negociaciones con el empresario Manuel Velarde Pérez, para la venta del conjunto porteño no continuarán.

En un boletín de prensa, los porteños dieron a conocer que se incumplieron las fechas pactadas para el pago por la venta del club y, al no formalizarse, no se concretará la venta al grupo mexicano encabezado por Manuel Velarde, por lo que continuará bajo el mando del empresario puntarenense Felipe Medina.

De acuerdo con la dirigencia arenera, la opción de compraventa para la cesión, endoso y eventual traspaso definitivo de las acciones del Puntarenas FC se suscribió el pasado 18 de noviembre de 2025 con el señor Manuel Velarde.

“En su condición de futuro comprador, se establecía un plazo cierto y definitivo, con fechas de vencimiento hasta el 1.º de febrero de 2026, para su formalización”. Es decir, a esa fecha el dirigente mexicano debía realizar el primer pago por la compra de las acciones.

No obstante, la institución naranja aseguró que, al vencerse el plazo sin que se realizara el pago correspondiente al Puntarenas FC ni se gestionara la autorización ante el Comité de Licencias, se otorgó un tiempo prudencial para cumplir con lo acordado.

“Actuando bajo los principios de buena fe y razonabilidad, se concedió un plazo adicional hasta el 9 de febrero de 2026 para permitir la regularización de las obligaciones pendientes a cargo del señor Velarde, sin que se llegaran a concretar”, se añadió en el comunicado.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso La Nación, el Comité de Licencias solicitó a Manuel Velarde y a sus socios, una carta apostillada del sistema bancario mexicano, en la que se debía justificar el origen de los fondos destinados a la inversión y compra del club puntarenense.

El documento, sin embargo, nunca fue presentado ante el Comité de Licencias, por los empresarios mexicanos, por lo que la entidad suscrita a la Fedefutbol, no pudo aprobar la negociación para la venta del club a sus nuevos propietarios.

Según había revelado el empresario mexicano, Manuel Velarde, la adquisición del cuadro naranja se realizaría por medio de una sociedad con Alejandro Canto, así como con la empresa mexicana Q Energy, dedicada a la consultoría especializada en el mercado eléctrico y al suministro eléctrico.