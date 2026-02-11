Incertidumbre ronda la venta del Puntarenas FC al empresario mexicano Manuel Velarde

El empresario Manuel Velarde está al frente del Puntarenas FC, desde mediados de mes de diciembre.

La negociación entre el empresario porteño Felipe Medina y Manuel Velarde por la venta del Puntarenas FC se encuentra detenida.

La falta de un documento que los empresarios mexicanos aún no han presentado ante el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) es el principal motivo por el cual no cuentan con el aval para cerrar la negociación.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso La Nación, el Comité de Licencias solicitó a Manuel Velarde y a los socios que actualmente administran el Puntarenas FC una carta apostillada del sistema bancario mexicano, en la que se justifique el origen de los fondos destinados a la inversión y compra del club puntarenense.

Según fuentes relacionadas al tema, el documento fue solicitado con anterioridad; sin embargo, hasta la fecha no ha sido recibido, por lo que no se puede aprobar la negociación para la venta del club a sus nuevos propietarios.

De acuerdo con el empresario mexicano, la adquisición del cuadro naranja se realizaría por medio de una sociedad con Alejandro Canto, actual contador del equipo y socio comercial, así como con la empresa mexicana Q Energy, dedicada a la consultoría especializada en el mercado eléctrico y al suministro eléctrico para grandes usuarios.

Una fuente cercana al cuadro porteño confirmó a La Nación que el primer pago por la adquisición del club debía realizarse el pasado 31 de enero; no obstante, aún no ha sido efectuado por el grupo azteca encabezado por Velarde, pues el Comité de Licencias se encuentra a la espera de que se complete la documentación pertinente.

Debido a que los mexicanos no han cancelado el monto acordado, la negociación se mantiene en pausa y Felipe Medina estaría cerca de retomar el control del equipo ante el presunto incumplimiento de lo estipulado en el contrato.

“Es un tema complejo. En este caso, el Comité de Licencias de la Federación debe constatar que toda la documentación presentada esté en regla para la venta; de lo contrario, la negociación no podrá concretarse”, aseguró la fuente a La Nación.

Manuel Velarde asumió la administración del Puntarenas FC desde diciembre pasado; sin embargo, el equipo continúa inscrito a nombre de Felipe Medina ante los entes del fútbol nacional, hasta que la venta sea aprobada por la Fedefútbol y el Comité de Licencias.

De momento, Velarde, junto a sus socios y abogados, busca solucionar el problema con el fin de mantener la negociación por la compra del equipo; no obstante, antes deberán contar con toda la documentación requerida y la carta apostillada o autenticada que confirme el origen de los fondos para finiquitar la adquisición.

Se intentó conocer la versión del mexicano Manuel Velarde por medio del departamento de prensa del club porteño, pero no se obtuvo respuesta a la solicitud de este medio.

Mexicanos y la documentación

Es claro que el empresario azteca y sus socios están anuentes a cancelar el monto correspondiente; sin embargo, si la Fedefútbol y el Comité de Licencias no aprueban la documentación, la transacción no podrá ejecutarse.

Actualmente, Velarde reside en Costa Rica y ha estado al frente del club, realizando gestiones ante el Ministerio de Salud para obtener los permisos necesarios que permitan aumentar la capacidad del estadio Lito Pérez, así como ante la Municipalidad de Puntarenas, con el objetivo de lograr la adjudicación del inmueble y realizar mejoras en la infraestructura.

Incluso, el pasado 3 de febrero, tras el partido del Torneo de Copa en el que Puntarenas FC cayó 1-0 ante Herediano, el mexicano Manuel Velarde explicó que se encontraban realizando los trámites correspondientes para cumplir con los requisitos del Comité de Licencias.

“Estamos avanzando con el trámite que se debe realizar La Federación, la Unafut y Licencias están haciendo un gran trabajo; están solicitando lo que corresponde. Nosotros ingresamos en diciembre y realizamos la cita con Licencias el 15 o 16 de enero. Nos pidieron bastante papelería de nuestra empresa mexicana con el fin de presentarla”, comentó Velarde a los medios de comunicación.