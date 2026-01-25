Puro Deporte

Puntarenas FC sigue pecando en la definición y continúa sin ganar en el Torneo Clausura 2026

El Puntarenas FC dominó el partido ante Guadalupe, pero no tuvo la eficacia frente al marco contrario

Por Juan Diego Villarreal
Puntarenas FC - Guadalupe, fecha 4 del torneo de Clausura 2026.
El defensor mexicano del Puntarenas FC, Hiram Muñoz (centro), se impone en las alturas. Porteños y guadalupanos firmaron un deslucido 0-0. (Foto: prensa PFC. /Foto: prensa PFC.)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

