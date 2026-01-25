Puntarenas FC sigue pecando en la definición y continúa sin ganar en el Torneo Clausura 2026

El defensor mexicano del Puntarenas FC, Hiram Muñoz (centro), se impone en las alturas. Porteños y guadalupanos firmaron un deslucido 0-0.

El Puntarenas FC no tuvo la capacidad ni la contundencia necesaria para vulnerar la portería de Guadalupe FC y terminó firmando un deslucido empate 0-0 en el estadio Miguel Lito Pérez.

Los puntarenenses lo intentaron una y otra vez, pero carecieron de la efectividad necesaria para dejarse los tres puntos en su lucha por alejarse de los puestos bajos de la tabla de posiciones.

Los chuchequeros, que aún no conocen la victoria en el Torneo Clausura 2026 y apenas sumaron su segundo punto del certamen, no contaron con hombres como Wilber Rentería, José Pablo Córdoba, Alexis Cundumí, Raheem Cole y Andrey Mora.

Por su parte, Guadalupe FC llegó a cuatro unidades en el torneo y a 17 en la tabla general, dejando momentáneamente en el sótano al Sporting FC, que suma 16 puntos.

En la primera parte, el cuadro porteño tomó las riendas del compromiso, pero no tuvo la claridad necesaria para vulnerar la meta de los josefinos. Quizá no mostró un gran bagaje ofensivo, pero sí generó opciones claras para irse arriba en el marcador, las cuales desperdició de forma inaudita.

En el epílogo del primer tiempo, el cuadro naranja tuvo las ocasiones más claras para marcar; sin embargo, sus jugadores no mostraron la solvencia necesaria para anotar.

Al minuto 37, el árbitro Juan Gabriel Calderón señaló la pena máxima tras una falta de René Miranda sobre Krisler Villalobos. El encargado de ejecutar fue Ulises Segura, quien desperdició la oportunidad cuando su remate fue repelido por el guardameta Jussef Delgado al minuto 38.

Los porteños continuaron acechando la portería rival y al minuto 41 fue Daniel Colindres quien no pudo enderezar un balón frente al marco defendido por Delgado.

En tiempo de reposición (45+2), los locales estuvieron cerca de abrir la cuenta cuando Colindres filtró un balón para Krisler Villalobos, quien ingresó al área, se quitó al portero guadalupano, pero su remate caprichosamente se estrelló en el vertical, salvándose el equipo visitante de manera increíble.

La etapa complementaria mantuvo el mismo guion: Puntarenas FC fue el dominador absoluto, pero nuevamente careció de contundencia para vulnerar la portería rival.

Remates de José Eduardo Leiva y Daniel Colindres no pudieron derrotar la resistencia del arquero Jussef Delgado, quien se erigió como figura del encuentro con intervenciones clave para evitar la derrota y rescatar un punto en la “Olla Mágica”.