Puntarenas FC recibe noticias del Ministerio de Salud sobre el estadio Lito Pérez

El estadio Miguel Lito Pérez tendrá habilitadas las graderías de los sectores este y oeste.

A raíz de las mejoras que se han venido realizando en el estadio Miguel Lito Pérez, y tras la ejecución de nuevos trabajos incluidos en el plan remedial estructural, el Ministerio de Salud autorizó, durante el fin de semana anterior, la apertura de las graderías de los sectores este y oeste.

Con esta habilitación, el estadio incrementa su aforo aproximado a 1.500 personas, permitiendo el ingreso seguro de aficionados bajo condiciones adecuadas de infraestructura y seguridad, según indicó en un documento enviado por el ministerio de Salud.

“El cronograma de ejecución de las obras continuará de manera progresiva, con el objetivo de completar los requerimientos necesarios para la habilitación del estadio en un 100% de su capacidad, lo cual representa un importante beneficio para la comunidad puntarenense, así como para el comercio y la actividad económica del cantón central de Puntarenas.

“El Ministerio de Salud se mantendrá vigilante del cumplimiento estricto de todas las normas de seguridad, garantizando así la protección, bienestar y tranquilidad de los aficionados y usuarios de las instalaciones”, indica el comunicado del Ministerio.