Puntarenas FC se encuentra a la deriva y muy cerca del abismo tras un mal arranque

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El entrenador del Puntarenas FC, César Alpízar, gira instrucciones a José Eduardo Leiva y Daniel Colindres, en el duelo que los porteños cayeron 2-1 frente al Herediano.

El Puntarenas FC navega por aguas turbulentas, con un arranque para el olvido en el Torneo Clausura 2026, al sumar apenas dos puntos de 15 posibles, lo que lo mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones.

En la tabla general acumula 23 puntos y se ubica en la sétima casilla, superando a San Carlos, que llegó a 22, Sporting FC con 20 y Guadalupe FC con 17 unidades.

Es claro que solo seis puntos separan a porteños y guadalupanos de la última posición, por lo que el técnico César Alpízar ya siente la presión, debido a que los aficionados naranjas han pedido su destitución.

Al inicio del certamen, el propio Alpízar aseguró estar ilusionado, no solo por la llegada del empresario mexicano Manuel Velarde y el capital azteca, sino también por los refuerzos incorporados para el actual campeonato.

No obstante, los resultados no lo han acompañado. La poca efectividad ofensiva, así como los fallos en la zona defensiva, le han impedido sumar al menos una victoria, con un balance de dos empates y tres derrotas.

De momento, el estratega César Alpízar se mantiene al frente del plantel, luego de que el jerarca puntarenense, Manuel Velarde, asegurara que la continuidad del entrenador se analizará partido a partido antes de tomar una decisión.

Para su próximo compromiso del Torneo de Copa ante el Club Sport Herediano, este martes 3 de febrero, a las 4 p.m., los porteños presentan ocho bajas: siete por lesión y una por expulsión.

Puntarenas FC con muchas bajas

El departamento médico del club ratificó que continúan lesionados Wilber Rentería (tendinitis), Doryan Rodríguez (molestia muscular), Andrey Mora (molestia muscular), Alexis Cundumí (desgarro muscular), José Pablo Córdoba (esguince de tobillo), Berny Segura (lesión muscular) y Raheem Cole (lesión muscular).

A ellos se suma el delantero Daniel Colindres, quien fue expulsado ante el Herediano y deberá cumplir tres partidos de sanción.

Pese al mal momento, el técnico César Alpízar confesó que deben mantener la cabeza fría y no perder la convicción de que saldrán del bache en el que se encuentran.

“Es claro que duele perder tantos puntos, pero más allá de preocuparnos, mi trabajo es ocuparme y tratar de ir ajustando el esquema y el trabajo que se realiza semana a semana, a pesar de que los tiempos entre un partido y otro son muy cortos y hay poco tiempo para trabajar”, comentó Alpízar tras el juego ante el Herediano.

El estratega recalcó que las lesiones han mermado el potencial del equipo, ya que la mayoría de los afectados son titulares, pero aseguró que no es excusa y que deben intentar puntuar, porque el torneo continúa para todos por igual.

“Impacta la cantidad de lesionados. Los muchachos han entendido lo que queremos, se han esforzado, están corriendo, luchando y realizando buenos partidos, pero desgraciadamente los puntos no se nos están dando. Pasamos por una racha negativa. El equipo juega y se esfuerza, pero no nos está alcanzando para puntuar”, declaró Alpízar.