Puntarenas FC presenta a su quinto refuerzo para el Torneo Clausura 2026

Wesly Decas tiene 26 años y procede del Real España de Honduras. Firmó por dos años con el Puntarenas FC

Tiene 26 años y jugó en México, Portugal y la MLS de los Estados Unidos, así como en su natal Honduras, antes de convertirse en el quinto fichaje del Puntarenas FC para el Torneo Clausura 2025.

Los porteños dieron a conocer en sus redes sociales que el defensor hondureño Wesly Decas firmó por los próximos dos años, tras su paso por el Real España, equipo dirigido por el entrenador costarricense Jeaustin Campos, donde vio acción en 12 partidos.

Decas, de 1,86 metros de estatura, se desempeña como lateral izquierdo y defensor central, por lo que aportará experiencia y solidez a la zona baja chuchequera.

Wesly se unirá a los nacionales Farbod Samadian, Randy Taylor y Doryan Rodríguez, así como al paraguayo Renzo Carballo, quienes llegan el plantel dirigido por el entrenador porteño César Alpízar.

El zaguero hondureño realizó su debut profesional con Juárez FC de la Liga MX; posteriormente militó en el Clube Desportivo Nacional de Portugal, Atlanta United de la MLS, Hapoel Ra’anana de Israel, y en Honduras con Motagua y Real España.

Los puntarenenses, bajo la administración del mexicano Manuel Velarde, quien tomó las riendas del club en noviembre pasado, esperan ser protagonistas en el Torneo Clausura 2026 y dejar atrás los últimos lugares del campeonato.

De la mano de los inversionistas aztecas, los porteños buscan consolidar un proyecto ambicioso, con un plantel competitivo y reforzado en las distintas zonas del campo donde fueron vulnerables la temporada anterior, con el objetivo de volver a clasificarse a las semifinales.