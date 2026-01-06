Puro Deporte

Puntarenas FC presenta a su quinto refuerzo para el Torneo Clausura 2026

El Puntarenas FC fichó, hasta el momento, a tres jugadores costarricenses y dos extranjeros, para el Torneo Clausura 2026

Por Juan Diego Villarreal
Wesly Decas Hondureño Puntarenas FC Torneo Clausura 2026 6 de enero del 2026 Cortesía: Puntarenas FC
Wesly Decas tiene 26 años y procede del Real España de Honduras. Firmó por dos años con el Puntarenas FC (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

