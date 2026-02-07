Puro Deporte

Puntarenas FC leva anclas y propina goleada a un irreconocible Municipal Liberia

El Puntarenas FC fue contundente y se aleja del sótano de la clasificación general

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Waylon Francis fue expulsado ante Puntarenas FC tras la revisión del VAR
El puntarenense Randy Taylor fue una verdadera pesadilla para la zaga del Municipal Liberia. Puntarenas FC ganó a domicilio 1-4. (Prensa PFC/Prensa PFC)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Municipal LiberiaPuntarenas FCTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.