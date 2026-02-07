Puntarenas FC leva anclas y propina goleada a un irreconocible Municipal Liberia

El puntarenense Randy Taylor fue una verdadera pesadilla para la zaga del Municipal Liberia. Puntarenas FC ganó a domicilio 1-4.

El Puntarenas FC levó anclas, zarpó del mar picado en el que se encontraba y por fin encontró la victoria en el Torneo Clausura 2026, tras golear a domicilio 1-4 al Municipal Liberia, en el estadio Edgardo Baltodano.

Con este triunfo, los areneros vuelven a respirar, pues en el Clausura 2026 alcanzan cinco puntos y, en la tabla general, llegan a 26 unidades, alejándose de las últimas posiciones.

Los porteños, que acumulaban 11 partidos sin ganar como visitantes en el campeonato nacional, también pusieron fin a una racha histórica de 17 años sin vencer en la Primera División a los liberianos en su casa, de acuerdo con las estadísticas del periodista y estadígrafo Luis Enrique Bolaños, de Canal 7.

A los 17 minutos, los liberianos se quedaron con 10 hombres cuando Waylon Francis fue expulsado por una falta sobre el paraguayo Renzo Carballo. El árbitro Steven Madrigal, tras revisar la acción en el monitor del VAR, decidió mostrarle la tarjeta roja. La jugada fue decisiva para el desarrollo del compromiso.

El partido fue dominado por los chuchequeros, quienes tuvieron en el delantero Randy Taylor a su mejor figura. Taylor protagonizó un mano a mano con el guardameta Anthony Monreal, pero el portero mexicano salió airoso.

La etapa complementaria continuó bajo el dominio de los porteños, quienes lograron abrir el marcador en una acción marcada por la insistencia.

Randy Taylor, imparable para la zaga liberiana, se filtró entre dos defensores; el balón le quedó a Renzo Carballo, quien remató, pero Monreal volvió a rechazar el disparo. El rebote fue aprovechado por Kliver Gómez, quien, de cabeza, anotó el 0-1 al minuto 52, con el marco a su disposición.

Los porteños siguieron presionando ante un irreconocible cuadro pampero y, al minuto 77, Kliver Gómez cerró en el segundo palo para el 0-2. La fiesta continuó para los chuchequeros con los goles de Pablo Álvarez (81’) y Doryan Rodríguez (90+1).

En el 90+3, el paraguayo Fernando Lesme descontó para los pamperos.