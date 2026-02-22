Puntarenas FC avisa que va con todo por un boleto a las semifinales

Ulises Segura (der.) anotó de penal el primer gol del Puntarenas FC ante Sporting y lo celebra con Kliver Gómez. El Puerto triunfó 1-2.

El Puntarenas FC sigue en su afán de pelear por puestos de clasificación en el Torneo Clausura 2026, al derrotar este sábado como visitante 1-2 a Sporting FC y sumar su tercera victoria consecutiva por el torneo local.

Los porteños, que continúan creciendo de la mano del técnico César Alpízar, llegaron a 11 puntos y presionan a los equipos de la parte alta de la tabla, demostrando que tienen grandes deseos de ser protagonistas.

Por su parte, Sporting, que inauguró su cancha con bombos y platillos, continúa sin ganar en el estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia.

El cuadro albinegro cayó ante Herediano (1-2) y Saprissa (0-1), igualó con Guadalupe (1-1) y ahora perdió frente a los areneros.

Pese a la fuerte lluvia, griegos y chuchequeros protagonizaron un partido entretenido, con acciones en ambos marcos, aunque el resultado no favoreció a los locales.

Los griegos no fueron ni la sombra del equipo que apenas una semana atrás derrotó 1-2 a Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, dejando serias dudas en su accionar, sobre todo en la zona defensiva.

La primera parte fue pareja, con dos equipos que intentaron imponer sus condiciones en la cancha sintética del estadio Puente Piedra, bastante rápida por la pertinaz lluvia.

El delantero paraguayo del Puntarenas FC, Renzo Carballo, mantuvo un duelo muy complicado con el defensa Giancarlo González (La Nación/Fotografía: Puntarenas FC)

Compromiso bajo la lluvia

Con el correr de los minutos, el conjunto porteño empezó a llegar con más insistencia al marco de Lionel Moreira, quien tuvo que emplearse a fondo ante la artillería chuchequera.

Moreira detuvo, al minuto 34, una gran acción colectiva del Puerto, cuando Kliver Gómez realizó un cambio de juego y el balón fue impactado de seguido por Ignacio Gómez, pero el arquero rechazó con una gran intervención.

No obstante, al minuto 39, Joser Hernández derribó al porteño Krisler Villalobos en el área, en una acción atolondrada, y el árbitro central Adrián Chinchilla decretó el penal.

El encargado de cobrar fue el volante Ulises Segura, quien con un disparo rastrero venció la resistencia de Moreira, que no pudo evitar la anotación.

En el complemento, el entrenador albinegro, Andrés Carevic, intentó buscar mayor profundidad con el ingreso de Marco Ureña y el hondureño Jesús Batiz, quienes aprovecharon su velocidad, mientras los porteños apostaron al contragolpe para sorprender a los dueños de casa.

Los de Occidente fueron más incisivos en busca del marco contrario, pero ni Marco Ureña, ni Mayron George, ni el propio Batiz lograron vulnerar la portería de Adonis Pineda, en medio de un intenso aguacero.

Al minuto 79, los anfitriones lograron emparejar la cuenta cuando Ureña sirvió un balón a Mayron George, quien dentro del área sacó un violento remate de pierna derecha; el disparo pegó en el vertical y se fue al fondo de la cabaña de Pineda para el 1-1.

Cuando el compromiso parecía terminar empatado, un error defensivo —en el que Ariel Soto no pudo despejar la pelota— fue aprovechado por Raheem Cole, quien regresó a las canchas tras superar una lesión y marcó el 1-2 al minuto 90+5 para darle el triunfo al Puerto.