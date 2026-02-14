Puntarenas FC encadena su tercera victoria y silencia el ruido administrativo

Renzo Carballo celebró su gol ante Pérez Zeledón con una 'mueca' frente a la cámara fotográfica.

Puntarenas FC por fin da señales de despertar en el primer semestre de 2026. El cuadro porteño llegó a las semifinales del Torneo de Copa y logró vencer a Pérez Zeledón para alcanzar ocho unidades en el Clausura 2026.

El equipo demostró en el cotejo frente a los Guerreros del Sur que todo el escándalo administrativo de los últimos días no le afectó. Rindió donde se le exige: en la cancha, sin importar quiénes sean los dueños del club.

Puntarenas FC anunció el jueves anterior que el acuerdo de compra y venta que tenía con un grupo mexicano se canceló, por lo que el club volvió al control de la familia Medina.

El inicio de 2026 fue complejo para los puntarenenses, sobre todo porque encontraron su primera victoria hasta la jornada seis; sin embargo, desde ese triunfo suman tres victorias consecutivas, incluyendo un duelo del Torneo de Copa.

El club que dirige César Alpízar empieza a encontrar la mejor versión de futbolistas que habían perdido ritmo, como Klíver Gómez, quien ante Pérez fue un verdadero dolor de cabeza por la banda derecha.

El PFC, con un partido más, ya comienza a hacerse sentir en la clasificación y a incomodar en la lucha por los primeros cuatro lugares. Los porteños están a solo una unidad del cuarto puesto, que ocupa San Carlos empatado en puntos con otros clubes.

Ante Pérez Zeledón, Puntarenas consiguió la victoria gracias a un gol del delantero Renzo Carballo, quien marcó de cabeza al minuto 23, tras cerrar un centro que llegó al segundo palo.

“Estamos muy contentos porque ya nos levantamos del inicio complicado del torneo. Vamos sacando resultados y eso es lo importante”, expresó Renzo Carballo en TigoSports.

En cuanto a Pérez Zeledón, el conjunto sureño, tras un buen arranque, no ha logrado consolidarse y ya empieza a alejarse de los cuatro primeros.

Pérez llegó a dos derrotas consecutivas y suma seis partidos sin conocer la victoria.

Los Guerreros quedaron, tras la derrota, en el sétimo puesto de la clasificación con siete unidades.

“Es un momento complicado porque jugamos buen fútbol. Siento que algunos detalles nos pasan factura y nos está costando. Merecemos más de lo que hemos obtenido”, aseguró Bryan Segura, arquero de Pérez, a TigoSports.