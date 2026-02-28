Pumas dejó ir la opción del liderato en medio de dudas por la continuidad de Keylor Navas

Keylor Navas festeja la anotación de Pumas en el empate ante los Xolos de Tijuana por la Liga MX.

Los Pumas de la UNAM lograron un empate de visita 1-1 ante los Xolos de Tijuana, con Keylor Navas en el arco, pero dejaron ir la posibilidad de amanecer como líderes provisionales de la Liga MX.

El partido -disputado la noche del viernes 27 de febrero- se definió con goles de Ramiro Arciga para los locales al minuto 40, mientras que el brasileño Juninho empató para los felinos al final del primer tiempo al tomar un rebote contra el poste al 45+4.

Keylor Navas defendió el marco de Pumas y no pudo hacer nada para impedir la anotación de Tijuana en el estadio Caliente de esa ciudad al norte de México. El Halcón había iniciado su vuelo para detener el remate de Argica, pero un defensa desvió el balón y lo puso lejos del alcance del arquero tico.

Con este resultado, los universitarios llegan a 16 puntos en 8 jornadas. Sin embargo, de haber capturado las tres unidades, habrían amanecido líderes empatados en 18 unidades con las Chivas de Guadalajara, pero mejor diferencia de gol.

Chivas visita al Toluca este 28 de febrero, con el objetivo de sacar más diferencia sobre Pumas. Otros equipos de la tabla (Cruz Azul, 16 puntos y Toluca, 15) tienen un partido menos y amenazan el subliderato de los universitarios.

Keylor Navas, capitán del equipo, encabeza la salida de Pumas para el partido ante Tijuana por la Liga MX. (Facebook Pumas/Facebook Pumas)

Pese a la buena temporada, los aficionados de la UNAM expresaron preocupación en días recientes porque el arquero costarricense Navas vence contrato al final de este torneo y no hay noticias sobre su eventual renovación.

Incluso, el propio Keylor afirmó esta semana que no ha habido acercamientos de la dirigencia. “Desde diciembre hubiera firmado, pero es que no tengo nada que firmar. La gente me dice que me quede, pero el club no me ha hecho ofertas y no se han acercado a hablar conmigo”, relató en declaraciones a DAZN México.

Mientras tanto, en redes sociales y en el estadio la afición universitaria clama por la continuidad del arquero.

El próximo compromiso de los felinos será el martes 3 de marzo ante Toluca a las 9:10 p. m.

Vea el siguiente resumen del partido entre Pumas y Xolos de Tijuana.