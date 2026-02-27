Keylor Navas revela una situación que deja preocupados a los aficionados de Pumas

Keylor Navas suma su segunda Liga MX con Pumas, el tico es el arquero titular y capitán de su escuadra.

Keylor Navas, arquero de Pumas de México, por fin habló sobre lo que siente ante el tema que la afición exige, pero que la dirigencia del club no parece tomar en cuenta: su renovación.

El portero nacional vence contrato en mayo próximo y, aunque él tiene toda la disposición de seguir como felino, lo cierto es que de momento su futuro no está claro.

“Yo estoy muy contento acá, porque llegamos a un club donde me recibieron superbién. La afición me muestra su cariño. Me queda fin de temporada (a mitad de este año), pero de momento es lo que hay”, afirmó en una entrevista con el periodista azteca Kery Ruiz, de DAZN México.

Keylor fue más allá y confesó que él tenía muy claro, desde finales del año pasado, lo que quería para su vida deportiva.

“Desde diciembre hubiera firmado, pero es que no tengo nada que firmar. La gente me dice que me quede, pero el club no me ha hecho ofertas y no se han acercado a hablar conmigo”, relató.

Keylor Navas llegó a Pumas a mediados de 2025, luego de su paso por Newell’s Old Boys de Argentina, donde fue figura. El tico, desde su arribo, fue la figura de los mexicanos y en México lo consideraron el mejor fichaje de su club.

“Yo soy un Pumas más, me identifico con la afición y salgo a la cancha a darlo todo. Que no tenga oferta no quiere decir que no vaya a dar todo por la camiseta”, puntualizó sobre su presente.

Keylor Navas y Pumas, en la actualidad, son protagonistas de la Liga MX, donde ocupan el tercer lugar con 15 unidades, mientras que el primer lugar es para Chivas, con 18 unidades; el segundo puesto es de Cruz Azul, con 16 unidades.

El próximo duelo del Pumas de Keylor Navas será contra Tijuana este viernes a las 9:06 p. m.