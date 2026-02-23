Keylor Navas abrazó a un compañero y lo que pasó después hizo que la afición de Pumas se fascinara con el tico

Keylor Navas celebró la victoria de Pumas contra Monterrey, el tico es el capitán de los Felinos.

Keylor Navas y Pumas ganaron 2-0 a Monterrey en la Liga MX, pero la noticia del partido de los felinos este fin de semana fue un gesto que tuvo el arquero tico con un compañero, que cambió por completo la dinámica del futbolista.

Con el pitazo final, Navas tomó a su compañero José Luis Caicedo, quien había sido cuestionado una y otra vez en el inicio de la temporada por la afición, al punto de que fue silbado en varias ocasiones. Keylor fue con Caicedo hasta donde se encontraba la barra de Pumas y pidió que cambiaran la forma en que lo trataban.

El portero empezó a gritarles a sus seguidores: “¡Todos juntos, todos juntos!”, mientras les pedía aplausos para el futbolista.

Caicedo no paraba de agradecerle al Halcón su gesto.

Por su parte, los aficionados respondieron con gritos y aplausos para ambos futbolistas.

La acción de Navas llega en un momento en que la afición vive un romance con la planilla, ya que los buenos resultados llegaron a la Liga MX y el equipo está en la tercera posición de la clasificación.

Pumas tiene 15 unidades, mientras que el líder es Chivas de Guadalajara, con 18 puntos. El segundo lugar es Cruz Azul, con 16.

El próximo reto de Navas y sus compañeros será el viernes a las 9:06 p. m., en el partido que disputarán contra Tijuana.

A diferencia del campeonato pasado, Navas y Pumas han logrado constancia en sus resultados y están en zona de liguilla. En el torneo anterior apenas pudieron entrar al repechaje y lo perdieron.