El inesperado anuncio de Keylor Navas que ilusiona a sus seguidores

Keylor Navas llegó a Pumas en el segundo semestre del 2025 luego de un paso por Newell's de Argentina.

El arquero de Pumas de México, Keylor Navas, hizo un anuncio que creó expectativa entre sus seguidores. El portero estrenará este 17 de febrero el primer episodio de su documental, en una hora que no dio a conocer, por lo que invitó a estar atentos a su canal de YouTube.

El guardameta publicó en sus redes sociales un adelanto que generó muchos comentarios entre sus seguidores, quienes esperan con ansias la producción, sobre todo porque en los avances se ha visto la participación de figuras como Sergio Ramos, Marcelo y Neymar, entre otras estrellas del fútbol mundial.

De hecho, también se darán a conocer anécdotas desconocidas del arquero, como lo difícil que fue el arranque de su aventura como legionario.

Esta noche estrenamos en YouTube el primer episodio del documental ‘20KN1: Dios, familia, fútbol’

Vengan al canal y suscríbanse para no perdérselo!!! Les espero!!!https://t.co/a6f23QnDgi — Keylor Navas (@NavasKeylor) February 17, 2026

En uno de los adelantos, la esposa de Keylor, Andrea Salas, reveló que hubo una época en la que no tenían dinero para vivir en España, pero nunca renunciaron al sueño del “Halcón”.

Por otra parte, Sergio Ramos confesó que, durante su etapa en el París Saint-Germain, vivió cerca de cuatro meses con el arquero nacional y su familia.

Otro atractivo que se mostró fue la opinión que tenía el exlateral izquierdo de Brasil y del Real Madrid, Marcelo, sobre Navas cuando el tico aún no había llegado al conjunto merengue.

“Por las actuaciones, por cómo atajaba, yo solo pensaba: ‘Es que tiene que estar en el Real Madrid”, dijo entre risas el brasileño.

Keylor Navas desarrolló esta producción para conmemorar sus 20 años de carrera deportiva, en la que ha vestido las camisetas de Saprissa, Albacete, Levante, Real Madrid, París Saint-Germain, Nottingham Forest, Newell’s y Pumas.