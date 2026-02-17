Fútbol

El inesperado anuncio de Keylor Navas que ilusiona a sus seguidores

Keylor Navas revela en su documental los momentos más difíciles del inicio de su carrera y su convivencia con Sergio Ramos

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas disfrutó su presentación como jugador de Pumas de México.
Keylor Navas llegó a Pumas en el segundo semestre del 2025 luego de un paso por Newell's de Argentina. (Pumas/Pumas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasAndrea SalasReal Madrid
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.