¿Puede afectar el caso de Guanacasteca el descenso de Santa Ana?

El partido de Santa Ana y Santos estuvo lleno de goles y emociones, aunque al final los santaneños no pudieron salvarse.

El histórico castigo que recibió la Asociación Deportiva Guanacasteca, club al que el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol revocó el permiso para competir, abrió una interrogante sobre el tema del descenso.

Los chorotegas quedaron inhabilitados para jugar en la Primera División y no se les programarán más partidos, debido a supuestas anomalías relacionadas con un cambio de administración que no reportaron.

La ADG ya presentó su apelación ante el Comité, pero mientras tanto el castigo está vigente, con serias consecuencias deportivas: no se les programan los partidos y los rivales van a recibir automáticamente tres puntos.

Así ocurrió en la fecha 19 con el Cartaginés; para esta jornada 20 tenían partido contra Sporting, que también recibirá los puntos una vez que se cumpla el formalismo en el Comité de Competición de Unafut.

Ahora, el que Guanacasteca haya perdido su licencia para competir, ¿significa que descenderá automáticamente? ¿O que toma el puesto de Santa Ana en el último lugar?

La respuesta es no. De acuerdo con los estatutos del fútbol nacional, la sanción a los chorotegas no afectará de manera directa la lucha por evitar el último puesto. Es decir, seguirá corriendo la tabla acumulada como hasta ahora, para mala suerte de Santa Ana.

La única forma en que la sanción a la ADG hubiera modificado el descenso es que, al perder por reglamento todos sus partidos, quedara en el último lugar. Sin embargo, cuando el Comité de Licencias tomó su determinación, los nicoyanos tenían un buen colchón de puntos para evitar tal eventualidad.

No obstante, existe un escenario en el que, si no recuperan la Licencia, serán enviados a la Liga de Ascenso. En ese caso se abriría una situación inédita: qué hacer para completar los 12 equipos en Primera. Todavía no hay claridad sobre qué pasaría en tal eventualidad.

Recordemos que está vigente un proceso similar contra Santos de Guápiles, por un presunto cambio de administración sin reportar. Ya Licencias le hizo el traslado de los hallazgos al club, que ahora tiene la opción de presentar sus alegatos. Es el mismo procedimiento que se siguió con la ADG y que desembocó en la revocatoria del permiso para competir.

