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Próxima carrera de la F1: cuándo se corre el GP de Mónaco 2026

La lucha por el campeonato entra en una etapa clave. Con Antonelli como líder y nueve carreras europeas en el horizonte, Montecarlo será una prueba determinante

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Por La Nación / Argentina / GDA y Silvia Ureña Corrales
La Fórmula 1 vuelve a la acción en Mónaco. El histórico circuito callejero abrirá una intensa etapa europea del campeonato 2026.
La Fórmula 1 vuelve a la acción en Mónaco. El histórico circuito callejero abrirá una intensa etapa europea del campeonato 2026. (ALBERTO VIMERCATI/DPPI via AFP)







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La Nación / Argentina / GDA

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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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