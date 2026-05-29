Próxima carrera de la F1: cuándo se corre el GP de Mónaco 2026

La Fórmula 1 vuelve a la acción en Mónaco. El histórico circuito callejero abrirá una intensa etapa europea del campeonato 2026.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 llegará a su primer tercio con la disputa del Gran Premio de Mónaco. La octava fecha del campeonato se realizará en el tradicional circuito callejero de Montecarlo entre el 5 y el 7 de junio. La carrera principal está programada para el domingo 7 a las 7 a. m. hora de Costa Rica.

El campeonato avanza con cinco carreras disputadas de las siete previstas hasta ahora. Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita se suspendieron debido a la guerra en Medio Oriente.

El italiano Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, lidera la clasificación de pilotos. Suma 131 puntos y registra cuatro victorias en la temporada. Su compañero George Russell ocupa el segundo lugar con 88 unidades.

En la tercera posición aparece Charles Leclerc con 75 puntos para Ferrari. Lewis Hamilton es cuarto con 72. Los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, continúan en los siguientes puestos de la clasificación. Max Verstappen, de Red Bull, marcha sétimo con 43 unidades.

Los últimos ganadores del GP de Mónaco

El trazado de Montecarlo es uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial. Estos fueron sus vencedores más recientes:

2025: Lando Norris (McLaren).

2024: Charles Leclerc (Ferrari).

2023: Max Verstappen (Red Bull Racing).

2022: Sergio Pérez (Red Bull Racing).

2021: Max Verstappen (Red Bull Racing).

Calendario de la Fórmula 1 2026

Tras la cita en Mónaco, la categoría iniciará una seguidilla de competencias consecutivas en Europa.

Carreras disputadas

GP de Australia, Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin, Sakhir: suspendido.

GP de Arabia Saudita: suspendido.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

Próximas carreras

GP de Mónaco: 7 de junio.

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio.

GP de Austria: 28 de junio.

GP de Gran Bretaña: 5 de julio.

GP de Bélgica: 19 de julio.

GP de Hungría: 26 de julio.

GP de Países Bajos: 23 de agosto.

GP de Italia: 6 de setiembre.

GP de España: 13 de setiembre.

GP de Azerbaiyán: 27 de setiembre.

GP de Singapur: 11 de octubre.

GP de Estados Unidos: 25 de octubre.

GP de la Ciudad de México: 1 de noviembre.

GP de São Paulo: 8 de noviembre.

GP de Las Vegas: 21 de noviembre.

GP de Qatar: 29 de noviembre.

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre.

Mónaco abre una serie de nueve carreras en Europa

El GP de Mónaco será la primera de nueve pruebas consecutivas en territorio europeo. Después de Montecarlo, la Fórmula 1 visitará Barcelona y Austria durante junio.

En julio, el calendario incluye competencias en Silverstone, Bélgica y Hungría. La actividad europea continuará en agosto con Países Bajos y finalizará en setiembre con las fechas de Italia y España, esta última en Madrid.

Luego, la categoría se trasladará a Bakú, Azerbaiyán. Más adelante correrá en Singapur y Austin. El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá la fecha de México el 1 de noviembre. Una semana después, el campeonato llegará a Interlagos, en São Paulo, una de las sedes más cercanas a Argentina dentro del calendario.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.