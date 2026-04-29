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Fórmula 1 en Miami: estos son los horarios y dónde ver la carrera este fin de semana

Horarios por país, opciones de transmisión y detalles clave marcan el regreso de la Fórmula 1 en Miami, en una fecha que retoma el calendario tras varias semanas sin competencia

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Por Silvia Ureña Corrales
Miami recibirá la sexta fecha de la F1 2026. Antonelli lidera el campeonato en una temporada marcada por suspensiones.
La F1 regresa en Miami este fin de semana. Revise la hora exacta de la carrera en Centroamérica y Estados Unidos. (CHANDAN KHANNA/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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