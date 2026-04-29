Fórmula 1 en Miami: estos son los horarios y dónde ver la carrera este fin de semana

La F1 regresa en Miami este fin de semana. Revise la hora exacta de la carrera en Centroamérica y Estados Unidos.

La Fórmula 1 vuelve a la pista este fin de semana con el Gran Premio de Miami. La carrera se disputará el domingo 3 de mayo en el circuito Miami International Autodrome. Será la sexta fecha del campeonato 2026 tras una pausa en el calendario.

Tras varias semanas de pausa en el calendario por el conflicto de Medio Oriente, la F1 retoma la competencia con una fecha que concentra atención por su horario accesible en la región y por las opciones de transmisión disponibles para seguir cada detalle desde Centroamérica y Estados Unidos.

La organización confirmó que la largada será a las 2 p. m. hora de Costa Rica. Este horario corresponde también a varios países de Centroamérica que comparten huso horario.

En la región, la carrera iniciará a las 2 p. m. en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Panamá, el inicio será a las 3 p. m. debido a la diferencia horaria.

En Estados Unidos, la programación varía según la zona. La salida será a la 4 p. m. en el horario del Este (ET). En el Centro será a las 3 p. m. (CT). En el Pacífico comenzará a las 1 p.m. (PT).

La transmisión del Gran Premio de Miami estará disponible en la plataforma Disney+, que ofrecerá la cobertura completa del evento para los aficionados en Centroamérica y Estados Unidos.

El campeonato llega con Kimi Antonelli como líder con 72 puntos. El piloto de Mercedes supera a George Russell por nueve unidades. Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan los primeros puestos.

El Gran Premio de Miami es una sede reciente en la Fórmula 1. Se disputa desde 2022. Max Verstappen ganó dos ediciones. Lando Norris y Oscar Piastri completan la lista de vencedores.

La temporada retoma su curso tras la suspensión de Bahréin y Arabia Saudita. La siguiente fecha será el Gran Premio de Canadá el 24 de mayo.