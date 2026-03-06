Productores de eventos deportivos apoyan el veto a ley que regularía competencias en vías públicas

Las carreras de atletismo son reguladas en el país por la Ley N.º 9920, al realizarse en vías públicas.

La Cámara de Productores de Eventos Deportivos (Caproed), mediante un comunicado de prensa, respaldó la decisión del Presidente de la República Rodrigo Chaves, de vetar el expediente legislativo 24.037, que pretende reformar la Ley N.º 9920 para regular los eventos deportivos en vías públicas terrestres.

Así lo indicó Caproed al asegurar que la reforma al proyecto que impulsa la diputada Rosaura Méndez no es el camino correcto, “debido a que la ley obligaría a los organizadores a pedir permiso a las federaciones, que tendrían la potestad de cobrar sin ninguna regulación ni límite”.

La Ley N.º 9920 regula los eventos deportivos en vías públicas, como carreras de atletismo, ciclismo y triatlón, entre otros.

El presidente Chaves anunció este martes el veto total al expediente legislativo 24.037, el cual contiene la reforma a la Ley N.º 9920.

Según el mandatario, la iniciativa obligaría al Estado a garantizar la seguridad pese a la falta de recursos, lo que pondría en riesgo la seguridad vial. Además, cuestionó que se permita sustituir funciones policiales con seguridad privada.

De acuerdo con el mandatario, la reforma duplica regulaciones ya previstas en otros artículos y desordena las competencias al atribuir funciones a órganos que no corresponden.

Tal afirmación fue descartada por la legisladora Méndez, quien este miércoles aseguró que mantendrá la lucha para que el proyecto sea aprobado.

“¿A ver, presidente? A usted no le interesa el deporte. Cuatro años sin hacer nada por el deporte nacional. Vamos a resellar el proyecto, que ya tenía el segundo debate, porque este país requiere la apertura de las vías públicas para hacer deporte”, expresó Méndez en un video

Según el criterio de Caproed, esta ley no protege al atleta, no facilita permisos, no reduce costos y empodera a instituciones privadas sin control, por lo que manifestaron su apoyo al veto del presidente Chaves.

“El expediente 24.037 es un cheque en blanco para el abuso de las federaciones involucradas. Tendrán la potestad de cobrar, sin ninguna regulación ni límite, el monto que deseen, porque la reforma de la diputada Méndez no contempla ninguna regulación”, indica la misiva.

Según dijeron, el proyecto le daría a un ente privado la potestad de otorgar o negar permisos para el uso de un bien público, como las vías nacionales y cantonales.

“El organizador independiente quedaría subordinado al criterio libre de una federación, aun cuando el evento cumpla con todos los requisitos técnicos, de seguridad y de ingeniería de tránsito. Esto no fortalece el deporte ni la seguridad vial; debilita la libre organización de eventos”, añadió.