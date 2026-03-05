Diputada le dice al Presidente de la República, tras vetar ley: ‘A usted no le interesa el deporte’

La diputada Rosaura Méndez fue tajante al afirmar que hará todo lo que esté a su alcance para que la reforma a la Ley N.º 9920, que regula los eventos deportivos en vías públicas como carreras de atletismo y ciclismo, sea aprobada, pese a haber sido vetada por el presidente Rodrigo Chaves.

Méndez, quien fue ciclista, es la impulsora de esta ley que pretende dar apertura a las vías públicas y facilitar la realización de eventos deportivos. Incluso, el proyecto de ley ya había recibido luz verde en segundo debate y estaba muy cerca de alcanzar su objetivo.

No obstante, este martes Chaves anunció un veto total al expediente legislativo 24.037, el cual contiene la reforma a la Ley N.º 9920.

El veto indica que obligar al Estado a garantizar la seguridad, pese a la falta de recursos, pone en riesgo la seguridad vial. Además, cuestiona que se permita sustituir funciones policiales con seguridad privada.

Según el mandatario, la reforma mezcla materias distintas en una sola norma, duplica regulaciones ya previstas en otros artículos y desordena las competencias al atribuir funciones a órganos que no corresponden.

El veto total se fundamenta en razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad.

Rosaura Méndez fue la primera campeona nacional femenina de ciclismo y una gran impulsora del deporte en general; de ahí su objetivo de que los eventos de ciclismo, atletismo y triatlón puedan realizarse en el país sin las restricciones que hoy en día enfrentan.

En un video, la legisladora aseguró de forma tajante que mantendrá la lucha para que el proyecto sea aprobado en beneficio del deporte nacional.

“¿A ver, presidente? A usted no le interesa el deporte. Cuatro años sin hacer nada por el deporte. Me mocionó el proyecto de homologación del deporte, que recibió 500 mociones, y ahora veta este proyecto. Un proyecto construido con las federaciones, y construido con el apoyo del Icoder”, explicó Méndez.

En su mensaje, la diputada agregó: “Estamos claros en que a usted no le interesa el deporte. Decir que las calles o las vías públicas de este país no son para hacer eventos deportivos lo aleja de la realidad y me da claridad sobre su desconocimiento del deporte”.

La exdeportista turrialbeña añadió: “Tanto que ha viajado, señor presidente, y no se ha dado cuenta de que en la mayoría de países las grandes maratones, los grandes eventos de ciclismo o los eventos de triatlón se organizan en las vías públicas”.

Finalmente, aseguró: “Vamos a resellar el proyecto y trabajar porque este país requiere la apertura de las vías públicas para hacer deporte”.