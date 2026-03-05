Puro Deporte

Diputada le dice al Presidente de la República, tras vetar ley: ‘A usted no le interesa el deporte’

La diputada Rosaura Méndez aseguró que espera resellar la ley que el presidente Rodrigo Chaves vetó, la cual pretende regular las vías púbicas para el deporte

Por Juan Diego Villarreal

La diputada Rosaura Méndez fue tajante al afirmar que hará todo lo que esté a su alcance para que la reforma a la Ley N.º 9920, que regula los eventos deportivos en vías públicas como carreras de atletismo y ciclismo, sea aprobada, pese a haber sido vetada por el presidente Rodrigo Chaves.








Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

