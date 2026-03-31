Príncipe de Jordania provoca un cambio inesperado en partido Costa Rica vs. Irán

La Selección de Costa Rica se enfrenta a Irán en el segundo partido de Fernando Batista al frente de la Tricolor.

La Selección de Costa Rica juega este martes 31 de marzo contra Irán, pero hay un cambio de última hora.

El partido se efectuará en el Mardan Sports Complex, en la ciudad de Antalya, Turquía, a partir de las 7 a. m. (hora de Costa Rica). Sin embargo, hubo una modificación y es que el partido no será propiamente en el mismo césped donde se efectuó el juego ante Jordania; sino que se llevará a cabo en la cancha aledaña.

“Debido a la presencia del príncipe de Jordania con el fin de ver a su selección (partido después del nuestro) y otras importantes personalidades del fútbol y de la delegación de Irán, por temas de seguridad, el compromiso entre la Tricolor y los selección de Irán se realizará en el mismo complejo pero en un estadio anexo”, reportó la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol.