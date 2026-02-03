Presidente de Saprissa le hace un peculiar pedido a Hernán Medford y provoca risas en su presentación

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, estuvo junto a Hernán Medford en su presentación como técnico del equipo.

Hernán, en el centro, Erick Lonis a su derecha y Artavia a la izquierda estuvieron en la mesa principal, en la sala de prensa del cuadro morado.

El jerarca saprissista habló de los motivos que llevaron a la dirigencia a contratarlo, pero antes le hizo un pedido al timonel que provocó las risas entre los representantes de los medios de comunicación.

“Esperaría que Hernán, por lo menos una vez, tenga que tirar la gorra, porque es lo que más se comenta y es tendencia en las redes sociales”, afirmó Artavia, y de inmediato se escucharon las carcajadas de varios comunicadores.

Medford sonrió y, cuando le consultaron si había algunas cláusulas para finalizar su contrato, resaltó: “Cuando yo me senté a firmar el contrato no me pasó nada por la mente, no sé ni qué tendrá, yo firmé. Qué me puso en el contrato, no sé, yo lo firmé, no sé si había cláusula de salida, ni sé, yo firmé y vamos a darle con todo a ver qué pasa. Ni sé qué cláusula tengo. Solo me fijé que en el contrato decía Saprissa y firmé”, comentó Hernán.

Roberto Artavia explicó detalles sobre cómo se tomó la decisión y sobre la llegada de Hernán Medford al banquillo tibaseño.

“Escuchamos a la afición, aunque la decisión de Vladimir (despido) no se toma en base a los abucheos”, indicó el jerarca.

Aseguró que, una vez que Quesada fue apartado del primer equipo, era necesario trabajar en el perfil de quien sería su reemplazo.

“Llegamos todos juntos a una conclusión tras un análisis de lo que necesitábamos en el cuerpo técnico”, añadió Artavia.

“Con Erick yo no llegué a una conclusión, llegamos todos juntos a una conclusión, después de un análisis, donde buscamos básicamente la capacidad que requeríamos en el cuerpo técnico para ir adelante”, destacó Artavia.

Hernán Medford estuvo en su presentación como técnico del Deportivo Saprissa, junto a Roberto Artavia, presidente del club. (Eduardo R/Eduardo Rodríguez)

El presidente de Saprissa añadió que Hernán Medford cumplía con parámetros que ellos pedían.

“Como el ADN morado, la experiencia internacional, es un técnico triunfador, un técnico agresivo y carismático, un buen gestor de camerino. Analizamos muchos temas y no me correspondió a mí, por eso le quiero agradecer públicamente a Erick el trabajo que hizo el viernes, luego de que hablamos con Vladimir, con un fin de semana electoral, para tener aquí sentado un cuerpo técnico de esta calidad”, manifestó Roberto Artavia.

Artavia señaló que recibieron currículos de una cantidad de técnicos nacionales y extranjeros.

“Como dijo Hernán, apreciamos el talento local y vimos lo que podíamos estructurar con el presupuesto que teníamos”.

