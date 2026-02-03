Puro Deporte

Presidente de Saprissa le hace un peculiar pedido a Hernán Medford y provoca risas en su presentación

El entrenador dijo que no se fijó en cláusulas para firmar, solo que el contrato dijera Saprissa

Por Milton Montenegro

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, estuvo junto a Hernán Medford en su presentación como técnico del equipo.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

