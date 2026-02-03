En su presentación con Saprissa, Hernán Medford alzó la voz y pidió ‘ya dejen ese tema’

Hernán Medford estuvo cerca de mostrar una faceta que lo caracteriza: explotar, enojarse ante alguna pregunta o si algo no le parece.

En su presentación como nuevo técnico del Deportivo Saprissa, Medford se contuvo para no estallar, pero mostró su disconformidad con la consulta y alzó la voz.

“Ya dejen ese tema”, indicó Hernán cuando debió referirse a la pregunta que le hicieron.

Keishmer Gómez, de ESPN Costa Rica, le preguntó qué opinaba cuando se decía que técnicos como él u Óscar, el “Macho” Ramírez, están desactualizados.

“Lo que pasa es que ese término ni saben, ni entienden; hay gente que habla de términos y ni saben. Hablan de Óscar Ramírez, ganador; hablan de Hernán Medford, ganador, pero estamos ahí para hablar y vender a costillas de nosotros, entonces, ¿qué le vamos a hacer?”, dijo Medford, quien siguió con el tema.

Hernán lanzó una pregunta a los periodistas presentes en su presentación.

“Les voy a dar algo, porque a veces no averiguan. Se habla algo de la actualización del técnico costarricense y, como ustedes no entienden, les pregunto: ¿saben cuántas horas nos piden de actualización en la Federación de Fútbol para renovar nuestros carnés? ¿Lo saben? Entonces, ¿por qué hablan de actualización?”, cuestionó Medford.

El timonel saprissista indicó que el entrenador costarricense debe actualizarse.

“Nos piden casi 200 horas. Al final del 2026, a los dos entrenadores aquí se nos acaban (Geiner Segura y Raúl Ovares, sus asistentes); hay que hacer 200 horas, casi una carrera completa, para los que no sabían, ya dejen ese tema. Para tener el carnecito hay que saber. Déjense de eso, que es minimizar al técnico tico. Vea que es difícil y hablan sin averiguar.

“Eso implica casi una carrera; el entrenador tico está actualizado. En los últimos 30 años, el 95% de los técnicos ticos han ganado campeonatos, Dios guarde hubiéramos estado desactualizados”, mencionó Medford, al tiempo que volvió a ver a Erick Lonis y soltó una sonrisa.

Hernán Medford defendió que el entrenador tico está actualizado y hasta señaló que, para hablar de él y sus logros, es fácil ingresar a internet y buscar lo que ha ganado.“Busquen en Wikipedia”, expresó el “Pelícano”.

- ¿Cómo se encuentra usted, profesionalmente hablando?

- Trataremos de que se vea la mejor versión. He tenido muchos triunfos, algunos fracasos, es normal en esto, y tengo en mi conciencia que donde he ido algo he dejado. He ido creciendo, madurando y aprendiendo más. He estado creciendo poco a poco y está bonito volver a demostrarlo”.

En su presentación como técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford estuvo acompañado por Erick Lonis y Roberto Artavia, presidente de la institución. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo valora el momento del equipo, que en este momento está fuera de la zona de clasificación y sin títulos?

- En Saprissa siempre va a existir presión, esta institución siempre vive bajo presión. En este instante, el equipo no está lejos de meterse en zona de clasificación, estamos positivos y creo que debemos estar en otra posición, y vamos a trabajar para eso. Los jugadores son conscientes de que algunas cosas no se han hecho bien, hay autocrítica y esto puede cambiar”.

- ¿Casi no ha entrenado al equipo, pero se ha visualizado o soñado con el título 41, ser campeón al final del torneo?

- Sí, claro. La visualización siempre la manejamos en el fútbol, esa es la mentalidad de uno. Yo vengo a buscar el campeonato, pero el buscar es trabajar en eso y mentalizarse uno. En Saprissa siempre es obligación buscar el campeonato.

- ¿Qué papel van a tener los jóvenes bajo su mando?

- Siempre me han gustado los jóvenes y les he dado oportunidad, puedo dar la lista de los que debuté y triunfaron. Siempre defiendo lo nuestro y estoy feliz con la planilla que tengo.

