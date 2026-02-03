Puro Deporte

Hernán Medford en su llegada a Saprissa: ‘Me siento parte importante de la historia de esta institución’

El timonel dijo que luchará para darle a los morados el título 41

Por Milton Montenegro
Hernán Medford
Hernán Medford dijo estar muy feliz con su regreso como técnico al Deportivo Saprissa. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)







Deportivo SaprissaSaprissaHernán Medford
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

