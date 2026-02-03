Hernán Medford en su llegada a Saprissa: ‘Me siento parte importante de la historia de esta institución’

La sonrisa delató a Hernán Medford y luego sus palabras lo confirmaron. Hernán está feliz de regresar al Deportivo Saprissa, recordó que en algún momento dijo que se iba a dar y a él no le importa que se haya presentado casi 20 años después.

“Algo muy importante para mí era volver y siempre decía en algún momento se iba a dar y se dio ahora, por eso debo agradecer y además, siempre sentí apoyo de la afición y son cosas bonitas, que uno dejó aquí. Venimos con la mentalidad de estar en el equipo más ganador de Centroamérica y me siento importante de ser parte de la historia de esta institución, fui jugador de Saprissa, salí del país y volví, me retiré aquí, fui entrenador y hasta pagué para jugar aquí” dijo Hernán Medford.

Hernán Medford llamó a los periodistas a valorar al entrenador tico: 'Ya es hora de que nos den valor'

Medford fue presentado como nuevo timonel del equipo, ingresó a la sala de prensa con su inseparable teléfono, lo veía, lo revisó y después sonrió al hablar de Saprissa.

- ¿Por qué cree que se dio tanto tiempo para que usted volviera a la institución?

- Siempre dije que en cualquier momento podía estar y estoy acá, recordar por qué no estuve antes no vale la pena. Tal vez eran los 20 años que debía esperar para volver, pero siempre con la conciencia tranquila. Aquí estamos y estoy contento. Cuando a uno le abren las puertas hay que estar contento y feliz, uno ha madurado un poco más, es parte del fútbol y estamos bien.

- ¿Cuánto ha cambiado Medford del 2026 a ahora que regresa y puede dar un criterio de sus asistentes?

- Uno ha ido cambiando, me tocó muy joven ser técnico de Saprissa, creo que he aprendido mucho en estos años, el carácter jamás lo voy a cambiar, lo que sí cambió es mi forma de actuar. Estoy feliz y tranquilo, de mis asistentes, Raúl es muy bien preparado, a veces no se necesita tanto nombre porque su preparación es muy buen y Geiner Segura es un ganador, tiene historia corta, pero quedará para siempre lo que hizo en Cartaginés, en otro equipo también ganó, pero no permiten decir el nombre de ese equipo, es un ganador y por eso la elección.

- ¿Qué tan satisfecho está de la planilla que tiene en Saprissa?

No ha habido tiempo para trabajar y el jueves ya hay partido, pero hay un equipo de calidad, saben que deben exigirse más y asumen responsabilidades. Cuando se asumen las responsabilidades se tiene la oportunidad de cambiar. Estoy feliz con la planilla.

