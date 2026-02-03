Hernán Medford debuta con Saprissa más rápido de lo esperado: rival de segunda división recibe al ‘Pelícano’

Hernán Medford es el nuevo técnico del Deportivo Saprissa. El lunes, el cuadro morado le dio la bienvenida; este martes, al mediodía, será la presentación oficial y, dos días después, debutará en el banquillo.

Así como lo lee: Medford apenas tendrá tiempo para presentarse a los jugadores y, de una vez, deberá armar una alineación, porque los tibaseños tienen partido.

Saprissa enfrentará el próximo jueves, a las 8 p.m., en los cuartos de final del Torneo de Copa, a Carmelita. Será el primer juego de Medford y de Geiner Segura, su asistente, como entrenadores del equipo.

Los cuartos de final y las semifinales del Torneo de Copa se juegan en duelos de ida y vuelta, mientras que la disputa por el título será a partido único en abril. Ese encuentro, en el que se definirá este cetro de carácter oficial, se llevará a cabo en el Estadio Edgardo Baltodano, en Liberia.

En esta competición no existen los tiempos extra. Si alguna serie se encuentra empatada al concluir el partido de vuelta, se procederá de inmediato con los lanzamientos desde el punto de penal. Esto aplica incluso para la final.

Cada club participante deberá completar la totalidad de 360 minutos por partido con jugadores nacidos en los años 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. En caso de incumplimiento, el club perderá los tres puntos.

Para Hernán será un retorno casi 20 años después de dirigir por última vez a los tibaseños. Aquella vez, el 5 de noviembre de 2006, el “Pelícano” se marchó a dirigir a la Selección Nacional y, en su despedida, Saprissa empató 1-1 contra el Santos de Guápiles. Alonso Solís abrió el marcador para los de casa y el argentino Gustavo Martínez empató para el desaparecido conjunto guapileño.

Medford llegó a la Selección en octubre de 2006 y dirigió un atropellado proceso en el que solo ganó la Copa Uncaf a principios de 2007, pero luego fracasó en la Copa de Oro —eliminado en cuartos de final por México— y en la eliminatoria para las Olimpiadas de Pekín.

Sentado en el banquillo de la Tricolor, Hernán Medford sumó 24 partidos, ganando siete, empatando doce y contabilizando cinco derrotas. Se marchó con un 45,87% de rendimiento.

