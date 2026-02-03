El regreso del intocable: Hernán Medford evitó en Saprissa lo que 15 técnicos no pudieron

Hernán Medford regresa al Deportivo Saprissa; es su segunda etapa en el equipo.

En la primera, abrazó el éxito tras conseguir los títulos de campeón nacional en las temporadas 2003-2004 y 2005-2006, además del Campeonato de la Uncaf 2003 y la histórica Copa de Campeones de la Concacaf 2005.

Casi 20 años después, Hernán está de vuelta y puede presumir que obtuvo lo que otros no consiguieron.

Al menos en ese periodo, luego de que Medford se marchó del club en noviembre del 2006, pasaron 15 entrenadores por el banquillo morado, dos de ellos en tres etapas distintas (Jeaustin Campos y Vladimir Quesada), además de Roy Myers y Marco Herrera en dos ocasiones, pero ninguno consiguió lo que Medford obtuvo.

Muchos pueden pensar: solo Medford clasificó al equipo al Mundial de Clubes y lo llevó al tercer lugar. Cierto, pero también, Hernán puede alardear de que es el único al que no han despedido.

En el 2006, cuando Hernán se marchó del conjunto tibaseño, lo hizo porque fue contratado para dirigir a la Selección Nacional.

Luego de Hernán, a Saprissa lo dirigieron Jeaustin Campos, Roy Myers, el mexicano Juan Manuel Álvarez, Alexandre Guimaraes, el uruguayo Daniel Casas, Rónald González, Douglas Sequeira, Carlos Watson, Vladimir Quesada, Wálter Centeno, Marco Herrera, Mauricio Wright, el español José “Iñaki” Alonso, José Giacone y Paulo César Wanchope.

En algún momento, a todos ellos les dieron la carta de despido, algo que Medford en Saprissa no conoce.

El primer partido de Hernán Medford como técnico morado se disputó el 23 de marzo de 2003, con victoria 0-1 ante San Carlos, mientras que su último encuentro al mando fue el 5 de noviembre de 2006, en un empate 1-1 frente a Santos.

De aquel equipo que tuvo Hernán en el 2006 había figuras como José Francisco Porras, Alonso Solís, Wálter Centeno, Try Bennett, José Luis López, Víctor Cordero y Reynaldo Parks, entre otros.

Hernán Medford firmó con el Deportivo Saprissa hasta final de este año.

De ese grupo, solo tres jugadores continúan activos: el guardameta Keylor Navas, el volante Celso Borges y el delantero Jairo Arrieta.

En el caso de Navas, juega con los Pumas de México, siendo el único de esta reducida lista que milita en el extranjero. Borges es titular y capitán en Liga Deportiva Alajuelense (LDA), mientras que Jairo Arrieta milita en Segunda División con Jicaral.

Después de que salió de Saprissa en el 2006, Hernán Medford ganó la Uncaf con la Selección. En Guatemala fue campeón con Xelajú en el 2012 y repitió en el 2013, pero en Honduras, con Real España. En el 2016 volvió a ser campeón, esta vez con Herediano, cetro que repitió en el 2017.

Medford fue nombrado dos veces técnico del año en Costa Rica y una vez en Guatemala.

Medford fue nombrado dos veces técnico del año en Costa Rica y una vez en Guatemala.